﻿„Möchte Kulturwandel in der Polizei vorantreiben“: Gwendolin von der Osten im Interview

Polizei nimmt mutmaßlichen Drogendealer fest: 40-Jähriger soll 660 Kilogramm Marihuana verkauft haben

Die Polizei hat am Dienstag einen mutmaßlichen Drogendealer in Hannover festgenommen: Der 40-Jährige soll in den vergangenen Jahren unter anderem mehrere hundert Kilogramm Marihuana verkauft haben. Er sitzt mittlerweile in U-Haft.