﻿Hannover hat einen besseren Wellenkanal: Robert Habeck und Stephan Weil setzten die Maschine in Betrieb

Der Große Wellenkanal der Leibniz Universität Hannover in Marienwerder hat ein Plus bekommen. Für 35 Millionen Euro wurde die Anlage erneuert. Jetzt kann dort die Standfestigkeit von Windkraftanlagen untersucht werden.

Hannover. Die neue Anlage macht nicht nur Wellen, sondern auch Wind, aber den nur ganz nebenbei. Als Robert Habeck (Grüne), der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, zusammen mit Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) per Knopfdruck die neue Wellenmaschine in Hannover-Marienwerder in Betrieb genommen hatte, strömte ein angenehmer Luftzug durch die Halle. Die Wellen, die in dem runderneuerten Kanal erzeugt werden können, sind so hoch, dass sie auch für eine nette Brise sorgen.