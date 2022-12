﻿Hannover bekommt ein neues Festival: „Heroes“ starten im August auf der Expo-Plaza

Das „Heroes-Festival“ zieht von Hessen nach Niedersachsen: Top-Deutschrap gibt es am 18. und 19. August 2023 auf der Expo-Plaza in Hannover. Die ersten Bands stehen schon fest.

Hannover. Was 2022 erfolgreich in Kassel begann, wird im nächsten Jahr in Hannover erfolgreich fortgesetzt. Zusammen mit Hannover Concerts, wollen die Veranstalter des „Heroes Festivals“ im Sommer 2023 nun die Landeshauptstadt Niedersachsens zum Hotspot für Deutschrap-Fans machen. Die dürfen sich auf ein City-Festival der Superlative auf der Expo-Plaza freuen.

Die ersten Acts stehen schon fest: Mit dabei werden die Superstars Bonez MC & RAF Camora sein. Mit ihrem dritten Album „Palmen aus Plastik III“ spielen sie gerade die größten Hallen in ganz Deutschland.

Luciano und Trettmann sind „Heroes“ in Hannover

Der meistgestreamte Künstler in Deutschland ist Rapper Luciano. Für das Ausnahmetalent war 2022 das erfolgreichste Jahr seiner Karriere, im September erschien bereits sein sechstes Album.

Aus gesundheitlichen Gründen musste Trettmann seine Festivalshows in 2022 leider absagen. Im Jahr 2023 kommt er dann mit voller Energie und neuer Musik endlich auf die großen Bühnen des Landes zurück – und vor allem auf die des „Heroes Festivals“.

Tickets ab sofort erhältlich

Tickets für das Event am 18. und 19. August in Hannover gibt es ab sofort unter www.heroes-festival.com. Dort gibt es auch alle weiteren Informationen zu den vier Heroes Festivals in ganz Deutschland.

