﻿Professoren, Preußen, Proletarier: So abwechslungsreich ist eine Stadtteilführung durch die Nordstadt

Nordstadt. Bei manchen Stadtführungen schließt sich der Kreis: Sie beginnen in der Kirche und enden in einer. Dazwischen gibt es viel Weltliches, Geschichten und Geschichtliches, und hinterher ist man wieder schlauer und sieht seine Stadt mit anderen Augen. Unter dem Motto „Professoren, Preußen, Proletarier“ führt Heike Albrecht von Stattreisen die Gruppe Neugieriger durch die Nordstadt – eine Alliteration mit Nachklang.

Erst einmal die Kirche. Die Christuskirche, fertiggestellt 1864, steht quasi für die Entstehung des Stadtteils, denn jahrhundertelang war die Nordstadt nur die nördliche Vorstadt „weit vor den Toren der Stadt“. Erst der letzte hannoversche König Georg V. beauftragte 1859 Conrad Wilhelm Hase mit dem Bau seiner Residenzkirche. Was erklärt, warum unter anderem einer der Wasserspeier einen Hasen darstellt. Wie der Bauherr wiederum dargestellt wird, erklärt Stadtführerin Albrecht zum Schluss – das Schmunzeln ihrer Zuhörerinnen und Zuhörer ist ihr sicher.

Auf Sand beziehungsweise einer alten Wanderdüne gebaut ist die älteste jüdische Ruhestätte Norddeutschlands, der Judenfriedhof aus dem 16. Jahrhundert, wo einst die jüdische Gemeinde ihre Toten bestattete. Ein spannender Ort, der übrigens in einer weiteren Führung, „Beth-Olam – Haus der Ewigkeit“, am 30. Juli im Mittelpunkt steht.

Auf Sand gebaut: Der alte Judenfriedhof in der Nordstadt. © Quelle: Tobias Wölki

Vorbei geht es am ältesten Nordstädter Wohnhaus (um 1830 erbaut) zum laut Albrecht „prächtigsten Gebäude der Nordstadt“, der Leibniz Universität, deren schlossartiger Komplex eigentlich als Sommerresidenz des Königs geplant war. Die Stadtführerin stellt eine Analogie zu den heutigen Pisa-Studien her und merkt an, dass auch schon um 1830 bemängelt wurde, dass den jungen Leuten in Hannover das schulisch-technische Verständnis fehle. Letztlich ließ man die Sommerresidenz auf sich beruhen und gründete hier 1831 eine Höhere Gewerbeschule – der Rest ist Geschichte. Warum das Ross vor der Uni hochsteigt, statt davonzugaloppieren, kann man sich ebenfalls von der schmunzelnden Stadtführerin erzählen lassen.

Zwischen Rädern und Gründerzeitfassaden: „Professoren, Preußen, Proletarier“ heißt die Nordstadt-Führung von Stattreisen, bei der Meike Albrecht Einblicke in die Stadtteilgeschichte gibt. © Quelle: Tobias Wölki

Die Welfen haben nicht nur das Uni-Gebäude hinterlassen, sondern auch den dazugehörigen Garten, der nach 1945 quasi für das genutzt wurde, was heute „Urban Gardening“ genannt wird. In den Fünfzigerjahren war Schluss damit, nun bringen Anwohner ihr Grillgut aus dem Supermarkt hierher.

Wasserspeiender Hase an der Christuskirche: „Professoren, Preußen, Proletarier“ heißt die Nordstadt-Führung von Stattreisen, bei der Meike Albrecht Einblicke in die Stadtteilgeschichte gibt. © Quelle: Tobias Wölki

Zwischen Prachtbauten und Fabriken

Etwas weiter, an der Glünder- und der Rehbockstraße, kam es ab Mitte des 19. Jahrhunderts zu einer gewaltigen Spaltung zwischen Professoren und Proletariern. Die einen wohnten in schönen Jugendstilbauten mit Vorgärten und an flanierfreundlichen Straßen, die anderen gleich um die Ecke in schmalen Gassen ohne Vorgärten. Dafür wurden die Proletarier immer mehr, denn ab 1860 siedelten sich hier Fabriken an. Die Sprengel-Fabrik gab dem Stadtteil eine süße Duftnote, Appel ließ am Engelbostler Damm würzige Mayonnaise produzieren, die Brüder Berliner ließen Telefone und Schallplatten herstellen. Wer hart arbeitete für seine 59 Pfennig pro Stunde bei Sprengel – Frauen bekamen nur 49 Pfennig –, schwitzte natürlich. Doch in den Malocherhäusern gab es weder Bäder noch Duschen. Also ging man in die Städtische Mädchenberufsschule und nahm ein Bad für 20 Pfennig.

Die nächsten Termine

Derart gesäubert konnte man dann in die Lutherkirche gehen – vor dieser endet die Führung. Wer wissen will, warum der Engelbostler Damm so heißt, wie er heißt, oder wen interessiert, warum eine Straße den Namen eines Vizebürgermeisters bekommen hat, der sollte sich den nächsten Termin für die Stattreisen-Tour vormerken – am Samstag, 14. Oktober, 14 bis 16 Uhr; die Kosten betragen 12, ermäßigt 9 Euro. Mehr Infos unter stattreisen-hannover.de.

