﻿Ärger um Satireprojekt: Stadtentwässerung droht Machern von Nutria-Zoo mit Klage

Hannover. Sie hatten Plakate aufgehängt, mit kostenlosen Parkplätzen und sogar einem eigenen Audioguide geworben – jetzt verstehen die Macher der Nutria-World die Welt nicht mehr. Der Künstler Daniel Pflieger und seine Mitstreiter haben massiv Ärger mit der Stadtentwässerung bekommen.

Das Brachgelände am Bahndamm in Ahlem gehört der Stadtentwässerung. Dort haben sich Nutrias breitgemacht. Die possierlichen Biberratten stammen ursprünglich aus Südamerika, sind mittlerweile in Mitteleuropa heimisch. Mindestens acht Tiere leben auf dem Gelände in Ahlem.

Instagram-Account dokumentiert Projekt

Pflieger und sein Team haben daraus ein Satireprojekt gemacht und dort „Europas größten Nutria-Zoo“ gegründet. In einer aufwendigen Müllsammelaktion haben sie das Gelände von Unrat befreit und sogar einen eigenen Instagram-Account für ihr Kunstprojekt eröffnet.

Die Fans fanden es lustig – die Stadtentwässerung nicht. Das Unternehmen hat alles abgeräumt, verlangt von den Künstlern einen dreistelligen Betrag für die Arbeit. Daniel Pflieger ist enttäuscht von der Humorlosigkeit der Stadtentwässerung: „Wir hatten ein sehr unangenehmes Telefonat, in dem uns massiv gedroht wurde, wenn wir nicht zahlen würden, ginge es vor Gericht.“

„Wir hätten das auch selbst abgeräumt“

Er hat sich einen Anwalt genommen. Jurist Nicolas Reiser sagt: „Wir warten jetzt erst einmal ab, wie hoch die Rechnung ausfällt.“ Pflieger ist überzeugt: „Wir haben nichts beschädigt, hätten das alles auch selbst abgeräumt.“ Das Projekt sollte „bestehende Zookonzepte hinterfragen und den Fokus darauf lenken, dass auch natürliche Tiervorkommen zum Staunen und Verweilen einladen“, so Pflieger.

Nutria-World: Hier machen die Organisatoren Werbung für ihr Projekt. © Quelle: privat

Stadt stellt 770 Euro in Rechnung

Die Stadt Hannover beharrt auf ihrem Recht: „Die Initiator*innen haben das Grundstück unbefugt betreten. Der Aufforderung, die Gegenstände zu entfernen, wurde nicht gefolgt. Stattdessen wurde dann ein anderes Grundstück der Stadtentwässerung unbefugt betreten, um die sichergestellten und dort gelagerten Gegenstände zu entwenden. Es sind Kosten entstanden.“

Und die stellt die Stadt den Organisatoren in Rechnung: 770 Euro für einen Wagen und drei Fachkräfte, heißt es in der Rechnung. In einer Stellungnahme schreibt die Stadt: „Die Stadtentwässerung kann sich im Sinne des Umweltschutzes auf ihren Liegenschaften gemeinsame Aktionen gut vorstellen. Solche müssen stets im Vorfeld geplant, vorbereitet und abgestimmt sein. Sie können in keinem Fall durch unbefugtes Betreten einer eingezäunten Anlage erfolgen. Nutrias als Objekt einer Aktion dieser Art werden hingegen sehr kritisch gesehen.“

