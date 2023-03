﻿„Insta-Live“: Belit Onay wirbt für Innenstadt-Umbau und Forderungen der Letzten Generation

Er erklärte seine Einigung mit der Letzten Generation, skizzierte den geplanten Innenstadtumbau und solidarisierte sich mit dem Üstra-Warnstreik: Bei einer Live-Übertragung auf Instagram hat sich Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay am Donnerstagabend den Fragen der Zuschauer gestellt – und von ersten Reaktionen auf seinen Appell an die Bundesregierung berichtet.

Hannover. Aus seinem Büro im Neuen Rathaus hat sich Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) am Donnerstag via Instagram den Fragen der Bürgerinnen und Bürger gestellt. Bei einem „Insta-Live“ gab der OB einen Überblick über den aktuellen Stand von Klimaschutzvorhaben in der Landeshauptstadt, beantwortete Fragen zu einzelnen Projekten und bekam Anregungen von Teilnehmenden. Dabei betonte Onay die Vorreiterstellung der Stadt Hannover in Deutschland – und kündigte ein Jahr voller Mitmach- und Mitgestaltungsaktionen für Bürgerinnen und Bürger an.

„Konstruktiver Dialog“ durch Brief angestoßen

Onays Brief an die Bundestagsfraktionen, in dem er viele Forderungen der Klimaaktivisten der Letzten Generation unterstützt, war ein gewichtiges Thema beim „Insta-Live“. „Miteinander reden ist immer besser“, sagte Belit Onay zu dem schriftlichen Appell, der Teil einer Übereinkunft mit der Letzten Generation ist: Künftig soll es keine Klebe-Proteste mehr in Hannover geben, dafür unterstützt Onay etwa die Schaffung eines Bürgerrats, der der Bundesregierung zur Seite stehen soll. Onay betonte auf Instagram: „Tempolimit, 9-Euro-Ticket und Bürgerbeteiligung – das sind Forderungen, hinter denen ich selbst stehe.“ Bundespolitikerinnen und -politiker hätten ihm bereits geantwortet. Ein „konstruktiver Dialog“ sei am Entstehen.

Solidarität mit Üstra-Streik

Auf die Frage, was er von den Verdi-Lohnforderungen im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst halte, betonte Onay am Abend vor dem für Freitag geplanten Üstra-Warnstreik in Hannover, wie wichtig diese seien. „Ich freue mich, wenn morgen möglichst viele Menschen ab 11 Uhr an der Goseriede demonstrieren.“ Es gehe um die Attraktivität der Metropolregion Hannover. Faire Bezahlung und Rahmenbedingungen sowie ein gutes Arbeitsklima seien dafür die Voraussetzung, so der Grünen-Politiker. Onay appellierte an die Arbeitgeber, die höheren Lebenshaltungskosten in der Stadt zu berücksichtigen. „Morgen werden wir merken, wie wichtig die Strukturen des ÖPNV für das Funktionieren dieser Stadt und letztendlich der Gesellschaft sind“, sagte Onay.

Klimaschutz mit Beteiligung

Außerdem ging es um den Klimaschutz in Hannover. Zunächst gab Onay ein Update zur Verkehrs- und Energiewende. Nicht nur für den Klimaschutz sondern auch sicherheitspolitisch sei dies von zentraler Bedeutung. Erneuerbare Energien seien „Freiheitsenergien“, die Unabhängigkeit vom Weltgeschehen schaffen würden. Außerdem stellte Onay konkrete Projekte aus dem Innenstadtdialog Hannover vor. Mit den Plänen für einen ganzheitlichen Wandel der Innenstadt, der neben Klimaresilienz, Gesundheit und Wirtschaft auch soziale Aspekte berücksichtige, sei die Stadt Hannover „Vorreiterin in ganz Deutschland“.

„Dieses Jahr ist Hannover die Stadt zum Mitmachen, Mitgestalten“

Ziel sei unter anderem eine autofreie Innenstadt bis 2030. Dabei betonte der OBB die Chancen. „Wir sperren die Straßen nicht, wir öffnen die Straßen für Kunst und Kultur“, so Onay. Die Veranstaltungen des Kulturdreiecks aus Oper, Theater und Kunstverein in der Innenstadt sollen auch auf die Straße verlagert werden. Nur ein Beispiel sei das mobile „Städtoskoop“, das in diesem Jahr durch die Stadtteile wandern soll. Mit Freude blicke er hinsichtlich der Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung auf 2023. „Dieses Jahr ist Hannover die Stadt zum Mitmachen, Mitgestalten“, sagt Onay.

Außerdem ging der OB in der knapp einstündigen Live-Übertragung auf Fragen und Anregungen zu Südschnellweg, Wohnraumnot, Wahlbeteiligung, Fahrradstraßen und -stellplätze, Rassismusbekämpfung, Einbürgerung, einem vergünstigten Hannover-Ticket, Barrierefreiheit, Kinderarmut und einer „Teilhabestadt“ für Kinder und Familien ein.

Donnerstag, 2. März, bei Markus Lanz im ZDF

Zum Abschied gab Onay noch einen aktuellen Fernsehtipp für den späten Donnerstagabend: Ab 23.15 Uhr diskutiert Hannovers Oberbürgermeister gemeinsam mit FDP-Bundestagsfraktionschef Christian Dürr und „Zeit“-Journalistin Petra Pinzler in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz. Themen sind auch da die Verkehrs- und Klimapolitik, die Innenstadtentwicklung in Hannover und der Deal mit der Letzten Generation.