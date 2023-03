﻿Interview mit Belit Onay zu seiner Elternzeit: Wie geht das mit Familie und Rathaus?

Liveticker: Alle Infos zur Bombenräumung am Mittwoch in Langenhagen

Rund 2500 Menschen in Langenhagen müssen am Mittwoch, 22. März, ihr Zuhause verlassen. Bei Baggerarbeiten ist auf einer Baufläche am Pferdemarkt eine alte Fliegerbombe freigelegt worden. Der Blindgänger muss noch am Abend entschärft werden. Lesen Sie alle Informationen in unserem Liveticker.