﻿Hannovers OB Belit Onay in ZDF-Doku über Hass im Internet: „Schlag in die Magenkuhle“

„Das war schon echt ein Schlag in die Magenkuhle“: In einer ZDF-Dokumentation spricht Belit Onay über den Hass, mit dem er sich in den Tagen vor und nach seiner Wahl zum Oberbürgermeister Hannovers im Internet konfrontiert sah. Es sei aber wichtig, darüber zu sprechen, dass Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker zunehmend zur Zielscheibe würden.

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay spricht in der ZDF-Dokumentation „Engagiert und attackiert“ über den Hass, mit dem er sich nicht zuletzt in den sozialen Netzwerken konfrontiert sieht.

Hannover. Belit Onay hat in der ZDF-Dokumentation "Engagiert und attackiert – Wenn Politiker zur Zielscheibe werden" über den Hass berichtet, der speziell in den Tagen nach seiner Wahl zum Oberbürgermeister von Hannover im November 2019 in den sozialen Netzwerken auf ihn eingeprasselt ist. "Es waren vorrangig sehr rassistische Kommentare, aufgrund meiner Familiengeschichte, meines Glaubens, meines Backgrounds. Das war schon echt ein Schlag in die Magenkuhle gefühlt", blickt der Grünen-Politiker mit türkischen Wurzeln im Film von Lisa-Marie Schnell zurück. "Auch mein Team hat das sehr mitgenommen. Wir haben kurz auch gebraucht, um uns wieder zu sammeln, um ein bisschen Luft zu holen."

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erschreckend sei „vor allem die Wortwahl, aber auch die Masse und die Organisiertheit“ gewesen – und die Beleidigungen seien nicht nur anonym erfolgt. „Es sind viele Menschen mit Klarnamen, teilweise Zuschriften mit Signatur, mit Adresse, mit Titel und allem versehen“, betont der 41-Jährige. „Ich glaube, der Effekt dieser sozialen Netzwerke ist nicht nur die Anonymität, sondern die Distanz. Es geht sofort, schnell und ist teilweise auch politisch organisiert. Gerade im Bereich des Rassismus sieht man das sehr deutlich.“

Hannovers OB Onay: „Wichtig, auf Phänomen hinzuweisen“

Außer Onay nehmen aus der Kommunalpolitik auch Dormagens Bürgermeister Erik Lierenfeld (SPD) und Sarah Fischer (CDU), die in Wurzen bei Leipzig vergeblich für das Amt der Oberbürgermeisterin kandidierte, ausführlich Stellung. 57 Prozent aller 11.500 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Deutschland seien aufgrund ihres Amtes schon beleidigt, bedroht oder angegriffen worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Besonders seit der Corona-Pandemie würden sie immer häufiger zur Zielschiebe, berichtet Schnell in ihrer Dokumentation. 19 Prozent von ihnen denken aus Sorge um die eigene Sicherheit und die der Familie darüber nach, der Kommunalpolitik den Rücken zu kehren. Im vergangenen Jahr seien Angriffe auf Mandatsträger um 60 Prozent gestiegen.

Dass viele seiner Kolleginnen und Kollegen über dieses heikle Thema nicht reden wollen, „kann ich sehr gut nachvollziehen, weil gerade solche Anfeindungen, Hass, Beleidigungen natürlich auch was mit einem Menschen machen, aber man eigentlich nur will, dass es sofort aufhört“, sagt Hannovers OB Onay in dem ZDF-Film. „Und wahrscheinlich ist damit die Sorge verbunden, dass, wenn man sich öffentlich dazu positioniert, man weiter in den Fokus gerückt wird oder auch erst in den Fokus kommt. Und gleichzeitig glaube ich, dass es wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass es dieses Phänomen gibt – und das leider viel zu häufig.“

Lesen Sie auch

Onay sieht aber nicht nur die negative Entwicklung: „Die Solidarität, die ich erfahren habe durch verschiedenste Seiten, hat wirklich gutgetan, das hat gestärkt und deutlich gemacht: Du bist hier nicht allein, sondern du stehst hier für eine politische Kultur der Demokratie und ein demokratisches Miteinander.“

Hier können Sie die 29-minütige Dokumentation in der ZDF-Mediathek noch einmal ansehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von ub