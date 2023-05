﻿„Der emotionale Schaden ist sehr groß“: Hannovers OB Onay besucht Moschee nach Brandanschlag

Ein paar abgebrannte Korbstühle aus Plastik erinnern noch an den Molotow-Anschlag in der Nacht auf Dienstag. Sie stehen aufgestapelt unter dem Fenster des türkischen Restaurants am Weidendamm in Hannover-Nordstadt. Gegen dieses Fenster warfen der oder die Täter Dienstagnacht gegen 1.20 Uhr einen Brandsatz. In dem Rundkomplex befindet sich auch die Moschee der islamischen Gemeinde Millî Görüş. Oberhalb des Restaurantfensters sind die Gebetsräume, verborgen hinter einer gelben Backsteinmauer. „Wir haben Angst und fühlen uns bedroht“, sagt Ibrahim Kidik, Vorstand der Gemeinde.

Am Mittwoch besuchte OB Belit Onay (Grüne) den Tatort. Auf Türkisch unterhält er sich mit Kidik und Imam Enes Kadioglu. „Der emotionale Schaden ist sehr groß“, sagt der OB. Hier lebten viele Kinder. Wie zum Beweis lärmen Kinder hinter einer Mauer der Nebenstraße. Von der Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten erfährt der OB, dass es noch keine „klaren Hintergründe“ zu der Tat gebe. Kein Bekennerschreiben oder Ähnliches. Ein Streifenwagen bewacht den Gebäudekomplex.

Was haben die Überwachungskameras gefilmt?

Am Restaurant hängt eine Überwachungskamera. Vielleicht hat sie etwas aufgezeichnet? Die Ersthelfer Sylvanus Gyimah und Frederick Owusu haben den oder die Täter nicht gesehen. „Wir waren gerade auf dem Weg nach Hause“, sagt Gyimah. Beide richten gerade den neuen „Mood-Club“ gegenüber der Moschee ein. Ein Video zeigt, wie die Flammen hochschlagen und die grüne Markise des Restaurants in Brand setzen. Das schnelle Eingreifen habe Schlimmeres verhindert, sagt Sylvanus Gyimah.

Haben die Flammen in der Nordstadt gelöscht: Sylvanus Gyimah und Frederick Owusu (v. l.) © Quelle: Frank Tunnat

„Gefühlt hat es 20 Minuten gedauert, bis die Feuerwehr da war“, sagt der Helfer. Nach einigen Minuten hatten sie den Brand unter Kontrolle. Den Respekt für das beherzte Einschreiten weist der Mann zurück. „Das hätte doch jeder gemacht.“ Wirklich? Im selben Atemzug beschreibt er, wie Taxifahrer achtlos an dem Brand vorbeigefahren seien. Und dabei hätten sie Feuerlöscher in ihren Autos.

Es gab einen zweiten Brand

Rätsel wirft auch ein zweites Feuer auf. Ein Stück Karton habe im Lager der Gemeinde im Innenhof am Dienstagnachmittag gebrannt. Gegen 14 Uhr wurde der kleine Brand entdeckt. Die Polizei ermittelt. Vorstand Kidik sagt: „Das kann auch durch eine heruntergefallene brennende Zigarette entstanden sein.“

Brandanschlag am Moscheegebäudeam Weidendamm: Der Molotowcocktail traf ein Restaurant-Fenster. Darüber befinden sich die Gebetsräume der Islamischen Gemeinde. © Quelle: Frank Tunnat

Der Vorsitzende des muslimischen Landesverbandes „Schura“, Recep Bilgen, sprach auf Twitter von einem „Anschlag“ und erinnerte an den Mordanschlag von Solingen vor 30 Jahren, bei dem fünf Menschen türkischer Abstammung ums Leben kamen.

Waren es Erdogan-Gegner?

Doch warum flog ein Molotowcocktail gegen das Restaurant-Fenster? „Vielleicht haben die Täter spekuliert, dass die Flammen nach oben in die Gebetsräume schlagen“, sagt OB Onay. Vielleicht sollte aber auch nur ein Symbol des türkischen Staates getroffen werden? Die Islamische Gemeinde Millî Görüş (IGMG) gilt als nationalistisch und systemnah. Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan hatte die Stichwahl gegen ein breites Oppositionsbündnis gewonnen. Und die türkischen Staatsangehörigen in Deutschland hatten Erdogan mit 67 Prozent ihrer Stimmen maßgeblich im Amt gehalten.

Hannovers Muslime haben unterdessen sehr viel Zuspruch erhalten. Am Dienstagabend hatten Vertreter des türkischen Konsulats, der jüdischen Gemeinde und der evangelischen Kirche sowie Hannovers Polizeipräsidentin vor Ort ihre Solidarität mit der muslimischen Gemeinde gezeigt. Landesbischof Ralf Meister betonte, muslimische Mitbürger müssten sich in Deutschland in der Ausübung ihres Glaubens jeder Zeit sicher fühlen können.

