Hannovers City ohne Autos: Fragen dazu an Oberbürgermeister Belit Onay im HAZ-Podcast

Hannover. Schluss mit Experimenten – jetzt wird es ernst: Mit diesen Worten hat Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) in dieser Woche sein Verkehrskonzept für die Innenstadt vorgestellt. Nach diesem Konzept wird Hannover City zwar nicht autofrei, wie es in Onays Wahlkampf 2019 noch hieß, aber immerhin „autoarm“. Das Ziel: Kein Durchgangsverkehr, kaum noch Parkplätze am Straßenrand, und damit auch kein „Parksuchverkehr“ – ein Wort, dass das Zeug dazu hat, ein Dauerbrenner im politischen Diskurs der Landeshauptstadt zu werden. Stattdessen: breite Boulevards für Menschen, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind. So weit die Theorie.

Ist die City nur der Anfang?

Welche Überlegungen stecken hinter diesem Plan? Wie sind die „Experimente“ gelaufen, die der Verkündung dieses Plans vorangegangen sind? Und: Ist die City nur der Anfang der „Autoarmut“ – und wenn ja, wo geht es weiter? Diese und andere Fragen behandelt die neue Folge des HAZ-Podcasts „Klar so weit?“, die Sie ab jetzt hören können. Dabei hat Moderator Felix Harbart dieses Mal zwei Gäste: HAZ-Innenstadtexperte Conrad von Meding erklärt, was aus seiner Sicht von dem Konzept zu halten ist – und Oberbürgermeister Belit Onay selbst steht den beiden Redakteuren Rede und Antwort.

