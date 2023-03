﻿Erpressung oder cleverer Schachzug? Belit Onay spricht bei Lanz über seinen Deal mit der Letzten Generation

In Hannover werde man in Zukunft „kein Auto mehr brauchen“, versprach Oberbürgermeister Belit Onay am Donnerstagabend in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz. Gestritten wurde dort auch über Onays Vereinbarung mit der Letzten Generation.

Hannover. Sein Deal mit den Klimaaktivisten der Letzten Generation brachte Belit Onay bereits ein deutschlandweites Medienecho ein. Nun führte diese Vereinbarung Hannovers Oberbürgermeister auch in die ZDF-Talkshow von Markus Lanz, wo der Grüne am Donnerstagabend sein Vorgehen verteidigte und auch seine Vision von der autofreien Innenstadt erklärte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Onay hatte in einem Brief an die Bundesregierung zentrale Forderungen der Letzten Generation wie die Einführung eines 9-Euro-Tickets und Tempolimits auf Autobahnen unterstützt und sich zudem für die Gründung eines Bürgerrates ausgesprochen, der die Regierung in Klimaschutzfragen beraten soll. Lanz hakte nach: Ob Onay irgendetwas davon selbst durchsetzen könne? „Nein“, räumte der OB ein. „Mit anderen Worten: Sie haben die richtig über den Tisch gezogen“, meinte der Moderator. Onay verneinte das.

Onays Deal: Klimaexpertin sieht „smarten Move“

Kritik musste er sich in der Sache vor allem von Christian Dürr, dem Fraktionschef der FDP im Bundestag, gefallen lassen. „Ich finde es nicht in Ordnung, sich von diesen Leuten erpressen zu lassen“, sagte der. Die Letzte Generation habe für ihn „teilweise totalitäre Tendenzen“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Unterstützung bekam Onay von der Journalistin Petra Pinzler, die für die Wochenzeitung „Die Zeit“ vor allem zu Umwelt- und Klimathemen recherchiert. Sie sah in der Vereinbarung von Hannovers Oberbürgermeister mit den Aktivisten „einen smarten Move“ und „fast eine Entzauberung der Bewegung“. Und Onay betonte: Bei einer Erpressung handele man gegen seinen Willen. „Das war hier nicht der Fall“.

OB will Hannover „menschenfreundlicher machen“

Thema war auch der geplante Umbau von Hannovers Innenstadt, aus der Onay Autos weitgehend verbannen will. Ob man in Hannover noch ein Auto haben dürfe – und wo man dieses künftig parken dürfe, wollte Lanz wissen. „Sie werden in Hannover kein Auto mehr brauchen“, versprach Onay. „Und wie transportieren Sie Ihren Einkauf? Mit dem Lila-Lastenrad?“, fragte der Moderator. „Das muss nicht lila sein. Aber es ist eine Option“, entgegnete Onay. Er wolle das autogerecht gebaute Hannover „menschenfreundlicher machen“. Das Auto sei eine „Belastung für die Städte“.

FDP-Fraktionschef Dürr hingegen warnte davor, dass „die Geschäfte kaputt“ gehen, wenn die Autos aus den Innenstädten verdrängt würden. In Bremen etwa sei das der Fall. „Dort blutet die Innenstadt gerade aus.“ Onay hingegen bezweifelte, dass der Grund für solche Entwicklungen ein Zurückdrängen des Autoverkehrs sei. Im Gegenteil. Es gehe nicht um Sperren, sondern ums „Öffnen für neue Möglichkeiten“. Er will erreichen, dass die Menschen trotz Konkurrenz durch den Onlinehandel Hannovers Innenstadt besuchen, „weil sie dort einen schönen Tag haben wollen“.