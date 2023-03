﻿Hannovers Oberbürgermeister Onay geht im Sommer in Elternzeit

Der Verwaltungschef in Hannovers Rathaus will im Juli und August 2023 beruflich kürzer treten und sich vermehrt um seine beiden Kinder kümmern. Er reduziert seine Arbeitszeit auf durchschnittlich 32 Wochenstunden. Die Ratsgremien müssen zustimmen.

Hannover. Er hatte es im Wahlkampf angekündigt, jetzt macht Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) ernst: In diesem Sommer nimmt der 42-Jährige Elternzeit. Allerdings verabschiedet er sich nicht völlig aus dem Job, sondern reduziert seine Arbeitszeit für die Dauer von zwei Monaten. Das Gesetz lässt das zu.

Belit Onay geht in Elternzeit

Der verheiratete Vater von zwei Kindern will in den Monaten Juli und August 2023 seine Arbeitszeit auf einen Wochendurchschnitt von 32 Stunden reduzieren. Die Stadtverwaltung teilte am Mittwoch mit, dass sie die Ratsgremien über den Antrag informiert hat. Am Donnerstag soll der Verwaltungsausschuss des Rates darüber entscheiden. Laut Beamtengesetz muss die Genehmigung aber erfolgen, wenn nicht „zwingende dienstliche Belange“ dem Wunsch entgegenstehen.

Bei Abwesenheit des Oberbürgermeisters ist die Vertretungssituation in der Verwaltungsspitze geregelt. Im Fall von Urlaub, Krankheit und anderen Abwesenheiten übernimmt der Erste Stadtrat, Kämmerer Axel von der Ohe (SPD), das Führen der Amtsgeschäfte. Hannover hat das in den vergangenen Jahren mehrfach über längere Zeiten von Komplett-Abwesenheit der Oberbürgermeister erlebt: Erst als Stephan Weil (SPD) zum Ministerpräsidenten gewählt wurde und ein neuer OB gewählt wurde, später dann als sein Nachfolger Stefan Schostok (SPD) die Amtsgeschäfte wegen schwerer Vorwürfe ruhen ließ.

„Familie ist mir sehr wichtig“

Einer am Mittwoch verbreiteten Stellungnahme zufolge freut sich Onay auf die Zeit. „Meine Familie ist mir sehr wichtig, und ich versuche trotz der zeitintensiven Arbeit in meinem Amt auch Verantwortung in der Familienarbeit zu übernehmen.“ Die zwei Monate wolle er „nutzen, um mehr Zeit mit meinen beiden kleinen Kindern zu verbringen“. Dafür wolle er „einen verbindlichen Rahmen setzen“.

Eltern von zwei Kindern: Oberbürgermeister Belit Onay mit Ehefrau Derya, hier beim Opernball 2023 im Februar. © Quelle: Rainer Dröse

Onay betont in der Stellungnahme, dass aus seiner Sicht moderne und attraktive Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber familienfreundliche Bedingungen im Unternehmen zur Verfügung stellen müssten. „Es steht allen Vätern unabhängig von ihrem Beruf oder ihrer Position offen, Verantwortung und Zeit für die Familie zu übernehmen. In welchem Umfang, ist eine individuelle Abwägung.“ Studien belegten, dass die Inanspruchnahme von Elternzeit durch Väter nachhaltig zu einer gerechteren Aufteilung der Care-und Erwerbsarbeit führe.

OB sieht sich als Vorbild für andere Väter

Onay sagt, er wolle auch Vorbild sein. „Ich möchte mit meiner Entscheidung alle Väter – nicht nur in unserer Stadtverwaltung – darin bestärken, von den Elternzeitmodellen Gebrauch zu machen. Führungskräfte übernehmen hier eine besondere Vorbildfunktion.“

