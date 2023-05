﻿Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay zum Vizepräsident des Deutschen Städtetags gewählt

Hannover. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) wird jetzt auch auf überregionaler Ebene kommunale Belange in den Blick nehmen. Onay ist auf der Hauptversammlung des Deutschen Städtetags in Köln zum stellvertretenden Präsidenten des Verbands gewählt worden. „Der Deutsche Städtetag ist die Stimme der Städte. Es ist wichtig, dass sie gehört wird – vor allem in Bund und Ländern“, sagt Onay. Die aktuellen Herausforderungen für die Städte könnten kaum größer sein, fügt er hinzu.

3200 Städte vertreten

Der Deutsche Städtetag vertritt alle kreisfreien und die meisten kreisangehörigen Städte. In ihm haben sich rund 3200 Städte und Gemeinden mit rund 53 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern zusammengeschlossen. An der Spitze des Verbandes stehen neben dem Präsidenten Markus Lewe (Oberbürgermeister von Münster) eine Vizepräsidentin und ein Vizepräsident. Gastgeberin der nächsten Hauptversammlung des Deutschen Städtetages im Mai 2025 wird die Landeshauptstadt Hannover sein.

In einer „Kölner Erklärung“ fassten die kommunalen Vertreter nach Ende der Versammlung am Donnerstag ihre Forderungen zusammen. Dazu zählte unter anderem der Wunsch nach einer besseren finanziellen Ausstattung durch Bund und Länder.

HAZ