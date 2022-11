Das Rudolf-von-Bennigsen-Ufer an Hannovers Maschsee soll deutlich schmaler werden, um mehr Platz für Erholung und Grünflächen zu schaffen. Auch für weitere Straßen in der Nähe planen Grüne und SPD Verkehrsberuhigungen.

Hannover. Mehr Grün, mehr Erholung – weniger Autoverkehr: Die Koalition von Grünen und SPD in Hannovers Rat macht Ernst bei der Umverteilung des Straßenraums. Sowohl das Rudolf-von-Bennigsen am Maschsee, als auch die Culemannstraße am Maschpark sowie die Gustav-Bratke-Allee sollen verkehrsberuhigt oder zumindest deutlich schmaler werden.