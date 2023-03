﻿Hannovers Polizeipräsident Volker Kluwe verabschiedet sich in den Ruhestand

Vor 47 Jahren begann Volker Kluwe seinen Dienst als Beamter, fast zehn Jahre war er Präsident der Polizeidirektion Hannover. Doch nun ist Schluss: Am Dienstag verabschiedete sich der 67-Jährige unter viel Lob in den Ruhestand. Er gehe „glücklich und gewertschätzt“, so Kluwe.

Hannover. Nach fast einem halben Jahrhundert als Polizist beginnt für Volker Kluwe ab dem 1. April das Leben im Ruhestand. Der 67-Jährige hat in dieser Zeit nicht nur eine beachtliche Karriere durchlebt. Allein in seinen zehn Jahren als Präsident der Polizeidirektion Hannover fallen erinnerungswürdige Einsätze und Vorfälle, wie das wegen Terrorgefahr abgesagte Länderspiel in Hannover im November 2015. Am Dienstag wurde Kluwe nun im Alten Rathaus verabschiedet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass auch sein Privatleben untrennbar mit der Polizei verwoben ist, berichtete Kluwe: Seine spätere Frau Angelika lernte er 1975 ganz zu Beginn seiner Ausbildung kennen. Die Polizeischülerinnen und -schüler wurden damals in alphabetischer Reihenfolge nebeneinandergesetzt. Hatten beide beim ersten Treffen nur den Anfangsbuchstaben gemeinsam, entwickelte sich daraus bald mehr.

Polizeipräsident Kluwe: „Ich bin stolz auf sie“

Auf seine nüchterne Art blickte der 67-Jährige am Dienstag auf 47 Jahre im Dienst zurück. „Der Beruf hat mir alles gegeben, was ich mir vorgestellt habe – und noch viel mehr“, so Kluwe. Er gehe glücklich und zufrieden. Beim Blick in die Gegenwart sagte der langjährige Polizeipräsident, dass die Stimmung in der Bevölkerung durch andauernde Krisen unruhiger, nervöser und gereizter geworden sei. In Richtung seiner Nachfolgerin, Gwendolin von der Osten, und den ungefähr 4000 Angestellten der Polizeidirektion sprach Kluwe Mut für kommende Aufgaben aus. „Ich bin stolz auf sie“, sagte der 67-Jährige.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hannover, Polizeipräsident Volker Kluwe wird feierlich verabschiedet ; (Foto: Christian Behrens) © Quelle: Christian Behrens

Doch es war der angehende Ruheständler selbst, der bei seiner Verabschiedung geradezu mit Lob überhäuft wurde. Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) lobte Kluwe für seine „Kompetenz und Leidenschaft“. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) sprach davon, dass Kluwe die Stadt mitgeprägt habe. „Es endet eine Ära“, so Onay. Und der Landesbischof der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, Ralf Meister, berichtete, wie er Kluwe kennenlernte: Mitte der Siebzigerjahre, nachts, auf einer Landstraße. Meisters Auto war liegen geblieben. Kluwe kam zufällig als blutjunger Streifenpolizist vorbei, um nach dem Rechten zu sehen.

Volker und Angelika Kluwe. © Quelle: Christian Behrens

Ausschlafen, frühstücken – und noch eine neue Herausforderung?

Anerkennung von mehreren Seiten gab es auch für Angelika Kluwe: Sie habe ihren Mann fast ein halbes Jahrhundert unterstützt und den Rücken freigehalten. Ab dem 1. April freut sie sich nun darauf auszuschlafen und dann gemeinsam zu frühstücken. Wie lange Volker Kluwe tatsächlich Ruheständler bleibt oder ob er sich nicht doch noch eine neue Herausforderung sucht, das ist noch offen.