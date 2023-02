﻿Kunstrasen statt Sand: Stadt Hannover verändert Pläne für den Raschplatz

Hannover. Noch machen Hannovers Problemplätze hinterm Hauptbahnhof einen verwahrlosten Eindruck, noch gehören die Plätze überwiegend Trinkern, Drogensüchtigen und Dealern – doch das soll sich bereits in diesem Frühjahr ändern. Die Stadt Hannover will dafür sorgen, dass Raschplatz, Andreas-Hermes-Platz und Weißekreuzplatz wieder von allen Menschen aufgesucht werden – ohne Ängste, ohne Vorbehalte. „Wir wollen beweisen, dass die Plätze Orte sein können, wo man sich wohlfühlen kann“, sagt Hannovers Erster Stadtrat und Ordnungsdezernent Axel von der Ohe (SPD).

Bunt statt grau: Der Kunstrasenplatz auf dem Raschplatz soll diverse Sportarten ermöglichen. © Quelle: Vaternam-Kreativagentur

Bereits vor drei Wochen legte die Stadt erste Entwürfe vor. Jetzt haben die Fachleute ihre Pläne noch einmal überarbeitet. "Das Ganze ist ein Prozess", sagt von der Ohe. Wichtigste Neuerung: Ursprünglich sollte auf dem Raschplatz ein riesiges Sandfeld entstehen, auf dem Beachvolleyballspiele ausgetragen werden können. Davon ist die Stadt abgerückt und will stattdessen Kunstrasen ausrollen. Auch für den Andreas-Hermes-Platz und den Weißekreuzplatz haben die Planer ihre Vorstellungen konkretisiert.

Fitnessstätte: Sportgeräte wie Spinning-Räder sollen Besucher anlocken. © Quelle: Vaternam-Kreativagentur

Das ist für den Raschplatz geplant:

Ein Teil des Raschplatzes wird künftig mit Kunstrasen bedeckt sein. „Ein Kunstrasenplatz ist vielseitiger nutzbar als eine Sandfläche“, sagt von der Ohe. Fußball, Rugby und Basketball könnten darauf ebenso gespielt werden wie Volleyball. Ein bisschen Beachflair soll aber bleiben. Außerhalb des Kunstrasens will die Stadt Sand aufschütten und eine Bar aufbauen, sodass Besucher abends einen Drink im Liegestuhl genießen können.

Zudem will die Stadt in Kooperation mit Vereinen wie dem Turn Klubb zu Hannover (TKH) weitere Sportmöglichkeiten auf dem Raschplatz schaffen. Tischtennisplatten sollen zum Pingpong einladen, Outdoor-Fitnessgeräte und Spinning-Räder zu schweißtreibenden Übungen sowie Boulder-Wände zum Klettern. Bereits im April soll es losgehen mit Fitness und Entspannung hinterm Bahnhof. Wechselnde Sportangebote und kleinere Wettkämpfe will die Stadt den gesamten Sommer über organisieren.

Entspannen: Eine Beachbar soll zum Verweilen einladen. © Quelle: Vaternam-Kreativagentur

Hoher Sicherheitsaufwand, mehr Sauberkeit, mehr Sozialarbeit

Begleitet werden die Aktionen von einem hohen Sicherheitsaufwand. Um Vandalismus an den Sportgeräten zu unterbinden, soll das Areal Tag und Nacht bewacht werden. Schon jetzt patrouilliert der städtische Ordnungsdienst stündlich über den Platz, um die Trinkerszene im Auge zu behalten. Dennoch will die Stadt die Präsenz ihrer Einsatzkräfte erhöhen. Auch die Polizei, so kündigt von der Ohe an, werde hinterm Bahnhof häufiger nach dem Rechten sehen und vor allem die Dealer- und Crackszene am Aufgang zum Andreas-Hermes-Platz (im Bereich der „Frauen von Messina“) kontrollieren. Das zerklüftete Areal am Aufgang will die Stadt so einebnen, dass dort auch Reinigungsmaschinen eingesetzt werden können. Insgesamt soll das Entsorgungsunternehmen Aha häufiger über den Platz feudeln und größere Mülleimer aufstellen.

Unattraktiv: Bisher lädt der Raschplatz nicht zum Verweilen ein. © Quelle: Tobias Woelki

Zugleich will die Stadt ihre Straßensozialarbeit verstärken und am Sucht-Anlaufpunkt „Stellwerk“ an der Fernroder Straße das Umfeld verbessern: Mehr Schutz vor Witterung herstellen, Bänke und Sitzgruppen montieren. Der Drogenkonsum soll dort toleriert werden.

Das plant die Stadt für den Andreas-Hermes-Platz

Der Andreas-Hermes-Platz, bisher ein verwahrloster Ort, soll in diesem Jahr ebenfalls belebt werden. Die Stadt plant, eine Tanzfläche zu errichten, Blumenkübel aufzustellen, Bänke aufzustellen und einen Lese-Garten zu schaffen – schließlich befindet sich im benachbarten Raschplatz-Pavillon eine Bibliothek. Langfristig soll der großflächige Brunnen vom Platz verschwinden. „Wir sind mit den Erben des Künstlern, der den Brunnen erschaffen hat, in guten Gesprächen“, sagt von der Ohe. Gegen einen Abriss hätten die Erben nichts einzuwenden. Ist der Brunnen weg, hätte die Stadt mehr Gestaltungsspielraum, etwa für Grünflächen.

Ort zum Tanzen: Auf dem Andreas-Hermes-Platz will die Stadt unter anderem eine Tanzfläche bauen. © Quelle: Stadt Hannover

Das plant die Stadt für den Weißekreuzplatz

Auch auf dem Weißekreuzplatz zu Beginn der Lister Meile will die Stadt bereits im Frühjahr tätig werden. Der schmucke Platz, derzeit überwiegend von Trinker- und Drogenszene okkupiert, soll in verschiedene Zonen aufgeteilt werden: Spielbereiche für Kinder, Sportareale für Erwachsene, eine Außengastronomie und am seitlichen Laubengang Möglichkeiten für Kunstausstellungen. „Kleine bauliche Veränderungen planen wir schon für dieses Jahr“, sagt von der Ohe.

Platz für alle: Der Weißekreuzplatz soll in mehrere Zonen aufgeteilt werden – mit Spielangeboten für Kinder und Erwachsene. © Quelle: Stadt Hannover

Ob das alles schon der Weisheit letzter Schluss ist, lässt die Stadtspitze offen. Manches mag sich bewähren, anderes womöglich nicht, heißt es im Rathaus. „Wichtig ist, dass wir eine Idee von den Orten entwickeln“, sagt von der Ohe. Klar sei, dass es so nicht weitergehen könne hinterm Bahnhof und klar sei ebenfalls, dass am Ende alle Menschen auf den Plätzen willkommen seien – wenn sie sich an Regeln halten.