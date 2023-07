﻿Hannovers Radverkehr: Deutliches Plus im Alltag – Einbruch an Wochenenden

Hannover. Die Hannoveraner nutzen ihr Rad häufiger im Alltag. Die Lust an Ausflügen damit am Wochenende scheinen viele jedoch verloren zu haben. Diesen Schluss legen die an den offiziellen Zählstationen im ersten Halbjahr 2023 erhobenen Daten nahe, die die Stadt ausgewertet hat.

Daraus geht hervor, dass an fast allen der 14 offiziellen Messstationen an Wochentagen spürbare Zuwächse verzeichnet wurden. Die einzigen Ausnahmen waren die Zähler an der Walderseestraße und am Stadtparkweg, die aufgrund von Baustellen keine aussagekräftigen Daten lieferten.

Auf der Südseite des Friedrichswalls waren montags bis freitags laut den Daten im ersten Halbjahr 2023 gut 23 Prozent mehr Radfahrerinnen und Radfahrer unterwegs als im selben Zeitraum des Vorjahres. Auf der Westseite der Hildesheimer Straße lag das Plus bei gut 22 Prozent. Fast überall nahm der Radverkehr an den Wochentagen von Januar bis Ende Juni 2023 um rund 10 Prozent zu.

Unter dem Strich fällt die Gesamtbilanz des ersten Halbjahres 2023 im Vergleich zu 2022 dennoch durchwachsen aus. An sieben von zwölf Stationen, die nicht dauerhaft von Baustellen beeinträchtigt wurden, war der Trend rückläufig. Die Zählstation am Klagesmarkt verzeichnete ein Minus von 4,5 Prozent, auf der Lister Meile lag dieses bei 2,7 Prozent. Auf der Südseite des Schwarzen Bären wurden 3,4 Prozent weniger Radfahrer gezählt.

Mehr als ein Drittel weniger Radfahrer an Wochenenden

Zurückzuführen ist diese Entwicklung allein auf die an vielen Stationen drastischen Einbrüche an den Wochenenden. Fast überall wurden im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres mehr als 30 Prozent weniger Radfahrerinnen und Radfahrer gezählt. Auf der Ostseite der Hildesheimer Straße lag der Rückgang an den Wochenenden bei fast 39 Prozent, auf der Südseite des Friedrichswalls waren es gut 37 Prozent.

Die Stadt vermutet, dass das Auslaufen von Kontakt- und Reisebeschränkungen nach der Corona-Pandemie dazu geführt haben könnte, dass sich der Radius bei Freizeitbeschäftigungen wieder erhöht haben und das Rad dabei „eine weniger wichtige Rolle einnehmen“ könnte. Zugleich scheine das Rad „als Alltagsverkehrsmittel eine bedeutendere Rolle einzunehmen“, so die Interpretation der Stadt. Im Vergleich zum Mittelwert der Jahre 2017 bis 2022 seien an den Zählstationen im ersten Halbjahr 2023 rund vier Prozent mehr Radfahrerinnen und Radfahrer erfasst worden.

