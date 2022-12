﻿Hannovers Regiobus: Die Kosten steigen weiter – nun soll ein bisschen saniert werden

Die Regiobus muss eigentlich sparen. Stattdessen gehen die Kosten des Unternehmens in 2023 weiter in die Höhe. Nach langem Streit sind vom Aufsichtsrat zwar erste Sanierungsschritte angeschoben worden. Die wirklich wichtigen Punkte seien aber ausgespart worden, kritisiert der Betriebsrat.

Hannover. Die Regiobus muss spätestens ab 2025 jährlich rund 14 Millionen Euro sparen, um auch in Zukunft den Auftrag für den Busverkehr in der Region Hannover zu behalten. Das hatte die Region im Sommer gefordert. Derzeit läuft die Entwicklung allerdings weiter in die entgegengesetzte Richtung. Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2023, den der Aufsichtsrat des Unternehmens am Freitag genehmigt hat, sind 73 Millionen Euro vorgesehen, die die Region an die Regiobus zahlen muss. 2022 waren es noch 64 Millionen Euro.

Laut Aufsichtsratschef Wolfgang Toboldt (SPD) liegt das „zum Teil an mehrbestellten Leistungen“ durch die Region, etwa die schnellen SprintH-Linien. Allerdings warnt er auch: „Wenn dieser Beitrag weiter steigt, wird der öffentliche Dienstleistungsauftrag gefährdet“. Nach langem Streit hat der Aufsichtsrat nun allerdings erste Beschlüsse gefasst, mit denen das angeschlagene Unternehmen wieder auf Kurs kommen soll.

Mehr Zentralisierung und Doppelarbeit vermeiden

Wie Toboldt berichtet, soll die Regiobus eine neue Organisationsstruktur bekommen – mit dem Ziel einer „stärkeren Zentralisierung und Vermeidung von Doppelarbeit“. Derzeit zum Beispiel hätten sämtliche Betriebshöfe eine eigene Fahrdienstleitung. Das solle sich ändern.

Zudem haben die Regiobus-Geschäftsführerinnen Regina Oelfke, Elke van Zadel und Denise Hain vom Aufsichtsrat den Auftrag bekommen, bis zur nächsten Aufsichtsratssitzung im März Maßnahmen zur Kostensenkung vorzulegen. Mit der Einführung des Rufbusses Sprinti im gesamten äußeren Rand der Region könne man zum Beispiel über Veränderungen bei den regulären Buslinien nachdenken, erklärt Aufsichtsratschef Toboldt. Auch der Umfang der Vergabe von Aufträgen an Subunternehmer soll auf den Prüfstand.

„Brauchen endlich Klarheit über die Zielvorgaben“

Standen sich in der Vergangenheit im Aufsichtsrat regelmäßig die Vertreter von Politik und Arbeitnehmerseite unversöhnlich gegenüber, ging es diesmal harmonischer zu. Die Beschlüsse wurden mit großer Mehrheit gefasst. Zugestimmt habe man allerdings nur „mit großen Bauchschmerzen“, betont Betriebsratschef Rainer Weber.

Er hatte auf konkrete Sanierungsschritte seitens der Geschäftsführung gehofft. „Es muss uns ja nicht gefallen. Aber wir brauchen endlich Klarheit über die Zielvorgaben. Die gibt es immer noch nicht“, kritisiert Weber. Unklar sei zum Beispiel auch, ob und in welchem Umfang Stellen eingespart werden sollen.

Betriebsrat warnt: „Ans Eingemachte geht es erst noch“

Er sieht „noch viel Diskussionsbedarf“ mit der Geschäftsführung. Denn die wirklich sensiblen Bereiche seien in der Sitzung am Freitag noch ausgeklammert worden. „Es wird zum Beispiel darum gehen, wo die Leute künftig arbeiten, was für Arbeit sie verrichten und wie sie eingruppiert werden“, kündigt der Betriebsratschef an. Er sieht noch „viele Fragen offen“ und ahnt: „Ans Eingemachte geht es erst noch“.

Kritik hatte es in diesem Jahr auch daran gegeben, dass die Geschäftsführung trotz der schlechten Lage des Unternehmens Bonuszahlungen bekam. Künftig soll bei deren Höhe die Zufriedenheit der Mitarbeiter eine größere Rolle als bisher spielen, hat der Aufsichtsrat beschlossen. Auch der Erfolg bei der Umstellung der Busflotte auf E-Mobilität soll neben der Kundenzufriedenheit und der Erfüllung des Wirtschaftsplans Einfluss auf die Vergütung haben.