Seit einem Jahr hat er den „Roof Garden“ an der Mehlstraße unter seinen Fittichen: Ali Lotfi (39) hat der Location über den Dächern von Hannover einen neuen Anstrich verpasst. Das „Sundance Open Air“ am 2. Juni läutet die Saison ein.

Hannover. Wenn man mit dem Fahrstuhl im Parkhaus an der Mehlstraße bis ganz nach oben gefahren und übers Treppenhaus in die 6. und letzte Etage gelangt ist, ist es fast so, als sei man im Urlaub: karibische Klänge, weißer Sand unter den Füßen, ein paar Palmen hier und da. Und in diesen Tagen vor allem eins: Sonne satt. Die Saison im „Roof Garden“ ist eingeläutet, mit dem „Sundance“-Festival könnte es kaum besser losgehen!