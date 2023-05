Kostenfrei bis 18:55 Uhr lesen

Feuer in Mehrfamilienhaus in der List

Brand im Keller des Plümecke: So hat der Wirt der Kultkneipe die Nacht erlebt

In der Nacht zu Sonnabend hat es im Keller eines Mehrfamilienhauses in der List gebrannt – direkt unter der Kultkneipe Plümecke. Der Wirt David Elbert berichtet, wie er anscheinend zur rechten Zeit am rechten Ort war – und wie es nun mit dem Plümecke weitergeht.