﻿Hannovers Schützen sind gegen schärferes Waffengesetz – aber für mehr Kontrollen

Nach der Amoktat in Hamburg wird der Ruf nach einem schärferen Waffengesetz lauter. Hannovers Sportschützen sind der Ansicht, dass das gar nicht nötig ist. Man müsse die geltenden Bestimmungen nur anwenden und auch häufiger kontrollieren, meint Schützenpräsident Paul-Eric Stolle.

Erlaubnis erforderlich: Nur sehr wenige Menschen in Hannover dürfen eine scharfe Waffe dauerhaft mit sich führen.

Hannover. Nach dem Amoklauf eines Sportschützen in Hamburg, bei dem acht Menschen getötet und mehrere verletzt wurden, fordern Politiker, unter anderem Niedersachsens Innenministerium Daniela Behrens (SPD), eine Verschärfung des Waffengesetzes. Hannovers Sportschützen sehen dazu aber keinen Anlass. „Wir haben bereits sehr strenge Bestimmungen“, sagt Hannovers Schützenpräsident Paul-Eric Stolle. Es komme nur darauf an, dass sie angewendet werden und die Behörden ausreichend kontrollierten. „Oft fehlt es dafür an Personal“, meint Stolle.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Hannover ist die Stadt zuständig für Waffenkontrollen. Im Umland hat das weitgehend die Regionsverwaltung übernommen. Sie überprüft in 15 Kommunen, ob Waffen und Munition sicher verwahrt und Personen geeignet sind, eine Waffe mit sich zu führen.

Waffenkontrollen haben in Corona-Jahren deutlich abgenommen

Nach Angaben der Stadt Hannover haben die Waffeninspekteure im Jahr 2019 insgesamt 426 Kontrollen durchgeführt, im Jahr 2020 waren es nur 168. In den Jahren 2021 und 2022 seien die Überprüfungen aufgrund der Corona-Pandemie noch weiter zurückgegangen, inzwischen habe sich das aber wieder geändert, sagt Stadtsprecher Udo Möller. Dieses Jahr habe die Behörde bereits 37 Waffenbesitzer unter die Lupe genommen. „Die Kontrollen finden auch bei den Sportschützenvereinen statt“, betont Möller. In der Landeshauptstadt seien derzeit 95 Sportschützenvereine ansässig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kontrolle: Waffenbehörden schauen sich an, ob Schusswaffen ordnungsgemäß aufbewahrt sind. © Quelle: Friso Gentsch

Bei den Kontrollen gebe es in der Regel keine Beanstandungen, heißt es sowohl vonseiten der Stadt als auch der Region. Lediglich bei Schießstätten, in denen mit Luftgewehren geschossen wurde, habe es vereinzelt Unregelmäßigkeiten gegeben, sagt Möller. Im Großen und Ganzen würden die Vorschriften eingehalten, betonen sowohl Stadt als auch Region.

Lesen Sie auch

Nur 14 Personen dürfen scharfe Waffen permanent mit sich führen

Im Zuständigkeitsbereich der Region besitzen rund 10.200 Personen eine „waffenrechtliche Erlaubnis“, in der Stadt Hannover sind es rund 8300 Menschen. Das bedeutet aber nicht, dass insgesamt 18.500 Menschen in der Region Hannover ständig mit scharfen Waffen herumliefen. Der Kreis derjenigen, die eine großkalibrige, halbautomatische Pistole, wie sie der Amokläufer in Hamburg benutzt hatte, herumtragen dürfen, ist denkbar klein. Den dafür nötigen, sogenannten großen Waffenschein haben im Zuständigkeitsbereich der Stadt und der Region Hannover lediglich 14 Personen. Tatsächlich handelt es sich meist um Angehörige von Sicherheitsfirmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Sportschützen und Jäger in Hannover und den Umlandgemeinden reicht eine sogenannte Waffenbesitzkarte. 4800 Menschen in der Region und etwa 3300 Personen in der Stadt haben eine solche Berechtigung. „Waffenbesitzkarteninhaber dürfen ihre Waffen nur im Rahmen der Ausübung des angemeldeten ,Bedürfnisses’ zum Beispiel zur Jagd oder zur Ausübung des Schießsports führen“, sagt Möller. Das bedeutet: Ein Sportschütze darf sein Gewehr nicht ständig herumtragen, sondern lediglich auf dem Weg zum Schießstand mit sich führen.

Zudem gibt es noch rund 5000 Menschen im Stadtgebiet Hannovers und 5400 im Regionsbereich, die eine Genehmigung haben, Schreckschusswaffen mit sich zu führen, den sogenannten kleinen Waffenschein.

So laufen die Kontrollen ab

Wie laufen nun die Kontrollen der Waffenbehörden ab? „Beim Ersterwerb einer erlaubnispflichtigen Waffe findet eine Kontrolle vor Ort statt“, teilt Regionssprecherin Carmen Pförtner mit. Es werde überprüft, ob Waffen und Munition ordnungsgemäß aufbewahrt werden. „Diese Kontrollen werden in regelmäßigen Abständen, spätestens nach Ablauf von drei Jahren unangekündigt wiederholt“, sagt Pförtner. Gebe es einen Anlass, erfolgten die Kontrollen auch früher. Die Waffenkontrolleure der Stadt Hannover verfahren ebenso.

Zudem nehmen die Behörden auch Waffenbesitzer selbst unter die Lupe und prüfen deren „persönliche Eignung“. Hierbei hole man unter anderem Auskünfte aus dem Bundeszentralregister ein, sagt Pförtner. In dem Register werden strafrechtliche Verurteilungen verzeichnet. Zudem fordert die Waffenbehörde Stellungnahmen der örtlichen Polizei an und wertet Auskünfte der zuständigen Verfassungsschutzbehörde aus. Die Waffenkontrolleure der Stadt Hannover gehen ebenso vor. In der Regel erfüllten die betroffenen Personen alle Vorschriften, betont die Regionssprecherin.