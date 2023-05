Ende Juni startet das hannoversche Schützenfest. Mehr Fahrgeschäfte und Buden als im vergangenen Jahr sollen sich auf dem Schützenplatz versammeln. Das Rundteil im Zentrum bespielen die Neue Presse und Hannover Concerts. Unter anderem wird das DJ-Duo Stereoact auflegen.

Hannover. Mehr Fahrgeschäfte und Buden als im vergangenen Jahr, ein längerer Schützenausmarsch mit vielen Kapellen und insgesamt ein frischerer Auftritt – so will sich Hannovers Schützenfest in diesem Jahr präsentieren. Die Planungen für das Traditionsfest auf dem Schützenplatz vom 30. Juni bis zum 9. Juli sind in vollem Gange. Neben vielen neuen Fahrgeschäften wird zum ersten Mal seit vielen Jahren Hannovers Concerts das Rondell in der Mitte des Platzes bespielen – zusammen mit der bei Madsack erscheinenden Neuen Presse. „Wir freuen uns riesig auf das Schützenfest und hoffen auf noch mehr Besucher“, sagte Schützenpräsident Paul-Eric Stolle am Donnerstag bei der Vorstellung der Pläne im Rathaus.