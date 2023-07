﻿Nach Schützenfestkritik: Wollte Hannovers SPD Ehrung für Ratsmitglied Klippert stoppen?

Hannover. Juli Klippert, Ratsmitglied der Satiregruppe „Die Partei“ aus Hannover, fremdelt mit dem Schützenfest – und fand am Montag in den Netzwerken Instagram und Facebook deutliche Worte zu der Veranstaltung. Klippert schrieb von einem „bewaffneten Trachtenverein“, „Saufkapellen“ und einer „Tradition, die nicht nur für Außenstehende schwer zu verstehen ist“. Das war zuviel für die SPD, die seit Jahrzehnten den engen Schulterschluss mit dem hannoverschen Schützenwesen sucht.

Nach Informationen dieser Zeitung soll sie aufgrund der Kritik versucht haben, die Verleihung des silbernen Ehrenzeichens, auch als Schützenkralle bekannt, an Klippert zu verhindern. Um dieses zu bekommen, müssen Ratsmitglieder nicht viel tun. Es reicht nach Auskunft der Stadt die einmalige Teilnahme am Schützenausmarsch. Das goldene Ehrenzeichen bekommen Ehrengäste, die fünfmal daran teilgenommen haben.

Wollte SPD-Ratsfrau Schützenehrung von Klippert stoppen?

Verliehen wurden die Schützenkrallen am Mittwoch im Rahmen des traditionellen Festessens durch Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Wie Ratsmitglieder berichten, soll SPD-Ratsfrau Kerstin Klebe-Politze versucht haben, die Überreichung der silbernen Schützenkralle an Klippert zu stoppen. Sie habe im Vorfeld der Veranstaltung eine E-Mail verschickt, um kurzfristig den Verwaltungsrat der Schützenstiftung einzuberufen, dessen Vorsitzende sie ist. Am Ende soll ein Beschluss über die Ehrung Klipperts jedoch unter anderem daran gescheitert sein, dass vorgeschriebene Ladungsfristen nicht eingehalten werden konnten.

Klebe-Politze bestreitet auf Nachfrage dieser Zeitung, dass sie die Ehrung Juli Klipperts habe verhindern wollen. „Ich kann da alleine gar nichts stoppen“, erklärte sie. Die Vorwürfe seien „sehr weit hergeholt“.

Im Clinch mit Klippert: SPD-Ratsfrau Kerstin Klebe-Politze. © Quelle: Daniel Boedeker

Streit über Krankmeldung und Gendern

Die SPD-Ratsfrau war zuvor auf Facebook heftig mit Klippert aneinandergeraten. „Schon spannend das dieser Spaßvogel sich im Rat dauerkrank meldet und trotzdem seine erhöhte Aufwandsentschädigung als Fraktionsvorsitzender kassiert und hier sinnbefreit und dreist rumpöbelt!!!“, (Orthografie vom Original übernommen, d. Red.) kommentierte sie die Kritik Klipperts am Schützenfest.

Klippert zeigt sich „schockiert“ über die Äußerungen Klebe-Politzes. Zum einen, weil diese ignorierte, dass sich Klippert bereits 2021 als nicht-binäre Person geoutet hatte. Das bedeutet, Klippert ordnet sich selbst weder als ausschließlich männlich noch ausschließlich weiblich ein.

Schwer wiegt aus Sicht des Ratsmitgliedes jedoch auch, wie sich Klebe-Politze über dessen Erkrankung äußerte. Klippert berichtet von Depressionen und einem neunwöchigen Aufenthalt in einer Tagesklinik. „Unwürdig“ sei das, was Klebe-Politze geschrieben habe. „Da hätte ich mir von der SPD-Ratsfraktion mehr Anstand gewünscht“, sagt Klippert.

„Schlag ins Gesicht der Schützen“

„Das mit der Erkrankung wusste ich nicht“, verteidigt sich Klebe-Politze. Dass sie Klippert falsch gegendert habe, sei „ein Versehen“ gewesen. Die SPD-Ratsfrau führt das auf ihre große Verärgerung über die Äußerungen Klipperts über das Schützenwesen zurück. Diese seien „ein Schlag ins Gesicht der Schützen“ gewesen. „Kein Verständnis“ habe sie zudem dafür, dass Klippert das Schützenfest so scharf kritisiere, gleichzeitig jedoch gerne Einladungen annehme und bis früh am Morgen dort feiere.

„Ich lehne das Schützenfest nicht grundsätzlich ab“, betont Klippert. Zudem sei es wichtig, sich als Ratsmitglied ein Bild der für Hannover wichtigen Veranstaltung zu machen. Gleichwohl gebe es Grund zur Kritik, etwa Sexismus, wie ihn Ratskollegin Joana Zahl bei der Bruchmeisterverpflichtung erfuhr. Klippert selbst berichtet von queerfeindlichen Äußerungen auf dem Fest.

