﻿Mit acht Jahren Totenkopfschwimmer: Julius Paul aus der Südstadt kommt nicht so schnell aus der Puste

Hannover. Julius trägt zum Interviewtermin ein T-Shirt mit blauen Querstreifen. Wenn er sich bewegt, schlägt der Stoff Falten, und dann sehen die blauen Streifen wie Wasserwellen aus. Ist vielleicht Zufall. Passt aber.

Julius heißt mit Nachnamen Paul, ist achtdreiviertel und wohnt in der Südstadt. Er besucht die Waldorfschule am Maschsee. Und er spielt leidenschaftlich gern mit Absperrbändern und Lübecker Hütchen – in der Wohnung oder im Hof. Außerdem lernt er Geige.

„Cool“: Fünf Schwimmabzeichen auf Julius’ Badehose. © Quelle: Bert Strebe

In der Schule ist Mathe nicht so sein Lieblingsfach, er mag vor allem den Handarbeitsunterricht. Und Musik. Und ganz besonders Sport. Das wirkt auf den ersten Blick verwunderlich, denn Julius ist ein eher schmächtiger Junge. Aber erste Blicke können gewaltig täuschen.

In Julius steckt jede Menge Energie: Er läuft, hat sogar schon beim Kinder-Marathon mitgemacht. Er klettert. Und obwohl er erst achtdreiviertel ist, hat er schon fünf Schwimmabzeichen auf seiner ebenfalls blau gestreiften Badehose. Eines davon ist das Totenkopf-Abzeichen.

Eine Stunde Schwimmen am Stück

Totenkopf heißt: eine Stunde Schwimmen am Stück. Da würde manchem Erwachsenen die Puste ausgehen. Aber Julius sagt: „Ich fand es nicht so anstrengend.“ Zumal Mutter Sabine mitgeschwommen ist – die bekennt, es hätte ihr schon was abverlangt.

Das Totenkopf-Zeichen, das beim Militär zum Teil unrühmliche Karriere gemacht hat, stammt ursprünglich aus dem Mittelalter. So erzählt es Horst-Werner Korth, Schwimmmeister beim RSV Leinhausen, der Julius die Prüfung abgenommen hat. „Totenkopf bedeutet: Ich habe keine Angst vorm Sterben“, sagt Korth. Julius findet das Zeichen „cool“.

Spielt leidenschaftlich gern mit Absperrbändern und Lübecker Hütchen: Julius Paul im Hof seines Wohnhauses in der Südstadt. © Quelle: Bert Strebe

Julius hatte kurz vor dem Corona-Lockdown 2020 zu Hause erzählt, dass er gern mal schwimmen würde. Die Eltern fanden einen Platz bei der SG Misburg, trainiert wurde einmal die Woche in einem Becken der MHH, wegen der Sanierung des Misburger Bads. Im Juli 2021 legte Julius das Seepferdchen ab.

Die nächste Stufe wäre dann der Seeräuber gewesen, aber Julius absolvierte 2022 in der Wasserwelt Langenhagen gleich das Schwimmabzeichen in Bronze, das früher Freischwimmer hieß: 15 Minuten Schwimmen in Bauch- und in Rückenlage, Sprung vom Einmeterbrett, Tauchen und Heraufholen eines Gegenstands aus zwei Metern Tiefe, Baderegeln beherrschen.

Gesagt, getan, bestanden

Weil er aber das Seeräuber-Abzeichen mit dem kleinen Kerl mit Augenklappe drauf so mochte, und weil ein Freund von ihm den Leistungsnachweis auch ablegen wollte, holte Julius die Prüfung dann doch noch nach. Und weil’s so schön war, machte er im April dieses Jahres auch noch das Schwimmabzeichen in Silber.

Dann war Julius im Sommer im Freibad Leinhausen. Dort hatte Schwimmtrainer Korth gerade anderen Kindern Prüfungen abgenommen, als er Julius mit seinen zu der Zeit vier Abzeichen auf der Badehose aus der Umkleide kommen sah. Das fand Korth schon beeindruckend. Er hat in seinem Berufsleben Tausende von Schwimmzeichen vergeben, er wusste, dass so jemand wie Julius nicht oft daherkommt. Er fragte den Jungen, ob er den Totenkopf probieren würde. Julius sagt ja. Gesagt, getan – bestanden.

Sportler? Lieber Üstra-Fahrer

Und jetzt? Karriere im Wasser? Julius und seine Mutter erzählen, dass der Junge sich neuerdings für Karate interessiert. Und da die Woche nur einen begrenzte Zahl von Tagen hat, hat Julius sich entschieden, das regelmäßige Schwimmtraining erst mal zu lassen.

Und was will er später werden? Profisportler? Julius schüttelt den Kopf. „Üstra-Fahrer“, sagt er. Oder derjenige, der bei den Müllautos die Tonnen hinten einhängt. Das findet er viel spannender.

