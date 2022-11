﻿Partys, Clubs und Festivals: So soll Hannovers Nachtleben sicherer werden

Sicher feiern: Beim Snntg-Festival in Sehnde wurde in diesem Sommer ein Awareness-Konzept umgesetzt.

Rückzugsräume, sensibilisierte Teams, Schutz gegen Übergriffe: „Awareness“ ist in Hannovers Klub- und Festivalszene ein immer wichtigerer Begriff. Die Initiative „We take Care“ schult Menschen im Nachtleben und erarbeitet Handlungsfäden. Damit die Party am Wochenende sicherer wird.

