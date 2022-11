﻿Hannovers großes Sparpaket: Grüne und SPD wollen sozialverträgliche Kürzungen

Die Stadtverwaltung Hannovers will dem befürchteten Rekorddefizit im Haushalt mit harten Kürzungen begegnen. Grüne und SPD fordern, dass der Rotstift sozialverträglich angesetzt wird. Unter anderem das Schulbiologiezentrum und das Kommunale Kino im Künstlerhaus sollen unangetastet bleiben.

Das Schulbiologiezentrum soll nach dem Willen der Ratsfraktionen von Grün und Rot unangetastet bleiben. An den Plänen der Stadt gibt es aus allen Bereichen Kritik – wie hier bei einer Verdi-Demo.

Hannover. Der Haushalt der Stadt Hannover steuert in diesem Jahr auf ein Rekorddefizit zu, und die Rathausspitze versucht, ihre Finanzen mit harten Sparmaßnahmen in den Griff zu bekommen. Vor allem im Bereich der öffentlichen Daseinsfürsorge – bei sozialen Hilfen, Kinder-, Jugend- und Familienarbeit und im Bereich von Sport und Kultur – steuern die Ratsfraktionen von SPD und Grünen mit ihren Anträgen zum neuen Haushaltssicherungskonzept aber gegen – und fordern sozialverträgliche Kürzungen.

„Die Stadt muss dafür Sorge tragen, dass die Zuwendungen derart neu strukturiert werden, dass die freien Träger und ihre wichtige Arbeit im Bereich der notwendigen sozialen Hilfen, der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit, aber auch im Bereich von Kultur und Sport erhalten bleiben“, teilten die drei Fraktionsvorsitzenden Elisabeth Clausen-Muradian und Daniel Gardemin für die Grünen und Lars Kelich für die SPD in einer Pressemitteilung mit.

Verwaltung soll 2 Millionen Euro mehr einsparen

Um 2 Millionen Euro wollen sie deshalb die von der Verwaltung vorgeschlagenen Konsolidierungsmaßnahmen in diesen Bereichen absenken. Diese solle stattdessen die Verwaltung durch Maßnahmen der internen Optimierung einsparen. Auch die Ausweitung des Anwohnerparkens soll nach sozialen Kriterien organisiert werden. Dafür erwarten die Fraktionen bis zum Sommer Vorschläge von der Verwaltung, die mit Zustimmung der jeweiligen Bezirksräte durchgesetzt werden sollen.

Das Schulbiologiezentrum wie auch das Kommunale Kino im Künstlerhaus (KoKi) wollen die beiden Fraktionen in ihrem Bestand sichern, heißt es weiter. Dazu solle das Schulbiologiezentrum in seinem Aufgabenprofil geschärft und didaktisch modernisiert werden. Einnahmen solle es aus Entgelten für Nutzer außerhalb der Landeshauptstadt erhalten. Die Kürzungspläne der Stadt in diesem Bereich hatten für breiten öffentlichen Protest gesorgt. Bislang nutzen beispielsweise Schulen aus der Region den Schulbiologischen Garten kostenlos. Das KoKi soll gemeinsam mit dem Künstlerhaus im Zuge der Entwicklung des innerstädtischen "Kulturdreiecks" gestärkt werden und durch Kooperationen sowie mehr Publikumszuspruch mehr Einnahmen erzielen.