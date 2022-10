﻿Hannovers Sparpaket: Stadt will bei Bezirksräten kürzen – Politik wehrt sich

Hannover. Um 121 Millionen Euro will die Stadt Hannover ihr jährliches Defizit senken. Von dem großen Sparpaket sind deshalb nur wenige Bereiche ausgenommen. Auch bei den Stadtbezirksräten will die Rathausspitze Mittel kürzen. Möglich sind Zusammenlegungen der bisher 13 Gremien. Auch die Einsparung von Betreuungsstellen ist denkbar.

„Das Sparpaket mutet den Bürgern sowie den Mitarbeitern der Stadt einiges zu. Deshalb muss natürlich auch die Politik einen Beitrag leisten“, sagt Stadtsprecher Christian von Eichborn. Das größte Einsparpotenzial sehe die Stadt durch eine mögliche „Reduzierung der verwaltungsinternen Arbeit“.

Statt 13 nur noch 8 Bezirke?

Jeder der 13 Stadtbezirke in Hannover hat einen Bezirksrat, in dem – je nach Einwohnerzahl – 19 bis 21 Politiker vertreten sind. Den Gremien steht jeweils eine Betreuung zur Verfügung, die zum Beispiel die in der Regel monatlichen Sitzungen vorbereitet. Außerdem hat jeder Bezirk einen Stadtbezirksmanager oder eine Stadtbezirksmanagerin, die als Bindeglied zwischen Politik, Bürgern und Verwaltung dient und Probleme in den Stadtteilen lösen soll.

Eine Sparmöglichkeit aus Sicht der Stadtspitze wäre, einen dieser jeweils zwei Posten in den Bezirken zu streichen. Als weitere Möglichkeit kommt eine Reduzierung der Bezirke selbst infrage. Auf eine Zahl will sich die Stadt nicht festlegen. In der Politik macht allerdings bereits eine Reduzierung von 13 auf nur noch acht die Runde.

Stadt hofft auf weniger Arbeit für die Verwaltung

Zuwendungen an die Politiker würden dadurch kaum eingespart. Denn die einfachen Mitglieder der Bezirksräte bekommen gerade einmal eine Aufwandsentschädigung von 110 Euro monatlich. Bei den Bezirksbürgermeistern sind es 315 Euro. Summen, die kaum im Verhältnis stehen zu der tatsächlichen Zeit, die die Politiker in ihr Amt investieren.

Die Sparrrechnung der Stadtspitze geht deshalb anders: Weniger Bezirksräte würden auch weniger Anträge und Anfragen bedeuten, die von den verschiedenen Dezernaten in der Verwaltung bearbeitet werden müssten. Im Gegenzug hat die Stadt den dann größer geschnittenen Bezirken mehr Kompetenzen in Aussicht gestellt. Das letzte Wort haben diese bisher nur bei sehr wenigen Entscheidungen, etwa bei der Benennung von Straßen.

Neue Kompetenzen für Kitas und Bibliotheken?

Welche zusätzlichen Kompetenzen das sein könnten, ist noch unklar. Andreas Markurth, Bezirksbürgermeister in Ricklingen und Sprecher der Bezirksbürgermeister, kann sich aber zum Beispiel vorstellen, dass die Bezirksräte Verantwortung und Budget für die Kitas und Bibliotheken in ihrem Zuständigkeitsgebiet übernehmen.

Der SPD-Mann sieht die Situation pragmatisch. „Wenn wir darüber reden, wo wir einsparen können, dann gehört auch der Bereich der Stadtbezirke dazu“, sagt Markurth. Umstrukturierungen könnten auch genutzt werden, „um die Rahmenbedingungen zu verbessern“. Er erwartet „intensive Diskussionen“ über mögliche Kürzungen, die zwischen Verwaltung, Ratspolitik und Bezirksratspolitik verhandelt werden müssten.

Rechnet mit viel Diskussionsbedarf: Andreas Markurth (SPD), Bezirksbürgermeister von Ricklingen. © Quelle: Katrin Kutter

Gegenwind aus Linden-Limmer und Bothfeld-Vahrenheide

Bei einigen von Markurths Kollegen stoßen die Sparpläne bereits auf Widerstand. „Absurd“ findet diese Rainer-Jörg Grube (parteilos), Bezirksbürgermeister von Linden-Limmer. Die Stadt habe zuletzt immer mehr Aufgaben in den Bezirksrat verlagert, etwa durch die Auflösung der Sanierungskommission Limmer oder die Abschaffung der Bürgerbeteiligung zur Wasserstadt. Regelmäßig müssten deshalb zu wichtigen Themen Sondersitzungen abgehalten werden. „Da weiß ich nicht, wo wir jetzt auch noch sparen sollen“, ärgert sich Grube.

„Schwierig“ stellt sich das auch Wjahat Waraich (SPD) vor, Bezirksbürgermeister von Bothfeld-Vahrenheide. Sein Bezirk sei schon jetzt flächenmäßig der größte und deshalb schwierig zu betreuen. „Wenn es dann noch zu Zusammenlegungen kommt, müssten auch Leute über Stadtteile entscheiden, die sie im Grunde gar nicht richtig kennen“, fürchtet Waraich. Auch für die Betreuung des Bezirksrates gebe es „schon jetzt zu wenig Personal“.

Reform der Bezirksräte nicht vor 2026 möglich

Kritisch sieht die Pläne auch Klaus Tegeder (SPD), Bezirksbürgermeister von Misburg-Anderten. „Ich glaube nicht, dass es durch Zusammenlegungen weniger Arbeit für die Verwaltung geben wird“, sagt er. Schließlich blieben die „Fragestellungen weiterhin die gleichen“.

Umgesetzt werden könnte eine Zusammenlegung der Bezirksräte ohnehin nicht vor der Kommunalwahl 2026, weil für diesen Schritt auch die Wahlbezirke neu zugeschnitten werden müssten.

Von Christian Bohnenkamp