﻿Dagegen? Dafür? Die SPD sucht ihre Haltung zu autoarmen „Superblocks“ – und fragt in der City nach

Hannover. Aktuell gibt es Streit um den Verkehr in der City. Doch schon im Juli krachte es heftig zwischen der SPD und Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne), als dieser die Suche nach den ersten Superblocks in Hannover anstoßen wollte, verkehrsberuhigten Quartiere nach dem Vorbild Barcelonas. SPD-Fraktionschef Lars Kelich lehnte die Pläne kategorisch ab und warf dem OB vor, dass dieser „das Leben der Menschen erschweren“ wolle. Aus seiner Sicht sind Superblocks für Hannover nicht geeignet. Das sehen nicht alle in seiner Partei so.

Am Sonnabend suchten Genossen aus dem Bezirk Mitte das Gespräch mit Anwohnern in der Calenberger Neustadt. Im November 2022 hatte die SPD zusammen mit den Grünen im Bezirksrat Mitte vorgeschlagen, dass Hannovers erster Superblock im Gerberviertel entstehen soll, das von der Königsworther Straße und der Brühlstraße sowie im Süden von der Leine begrenzt wird. „Darüber wollen wir mit den Menschen reden, die es betrifft“, sagte Bala Ramani, der Vorsitzende des Ortsvereins in der Stadtmitte. Bei der Umsetzung des Konzeptes sei es wichtig, dass die Anlieger dieses auch wirklich wollten. Die Stadt lässt aktuell prüfen, ob das vorgeschlagene Quartier infrage kommt.

Reger Austausch: Bala Ramani (links), SPD-Chef in Mitte, im Gespräch mit Witta Obimpeh, die den Superblock im Gerberviertel für eine gute Idee hält. © Quelle: Nancy Heusel

Mehr Sicherheit für die Kinder auf dem Spielplatz

Ramani hatte sich mit seiner knallroten Jacke an der Ecke Gerberstraße/Oeltzenstraße postiert. Am Stand der Partei gab es Prospekte und Windmühlen – und viel Rückenwind für die Superblock-Idee. „Ich finde das nicht schlecht. Hier spielen viele Kinder. Da wäre es gut, den Verkehr zu reduzieren. Vom Spielplatz fliegt ja auch schnell mal ein Ball auf die Straße“, erzählte Anwohnerin Witta Obimpeh (75).

Der Vorschlag von Grünen und SPD im Stadtbezirksrat sieht vor, dass der Durchgangsverkehr mithilfe von Pollern verbannt werden soll. Im Bereich des Spielplatzes sollen Parkplätze entfallen. Dafür soll es mehr Grün und Bänke geben.

„Der Superblock würde die Attraktivität weiter steigern“

„Ich bin ein Fan davon. Mehr Grün und Sitzgelegenheiten würden der Straße guttun“, sagte Alexander Taranucha (29), der sich gerne am Kiosk an der Kreuzung Gerberstraße und Oeltzenstraße aufhält. „Das hier ist ein belebtes Viertel. Der Superblock würde die Attraktivität sicher weiter steigern“, meinte Taranucha.

Superblock-Fan: Alexander Taranucha, der den Kiosk an der Ecke Gerberstraße als Treffpunkt schätzt. © Quelle: Nancy Heusel

„Mit Barcelona ist das hier nicht zu vergleichen“

Wobei die Bezeichnung „Superblock“ für das relativ kleine Viertel wohl etwas hoch gegriffen wäre. So jedenfalls sah es Bernhard Weiland (72), der mit dem Rad am Stand der SPD vorbeigekommen war. „Als ich davon gehört habe, musste ich etwas lachen. Mit Barcelona ist das hier ja nun nicht zu vergleichen“, meinte er. Für Weiland sind die Vorschläge von Grün-Rot in Mitte „eher kleine Änderungen. Die finde ich allerdings sinnvoll.“

Das positive Stimmungsbild am Stand der Genossen deckte sich mit den Reaktionen, die diese per E-Mail aus dem Viertel bekommen haben. „Fast nur positiv“ seien diese gewesen, berichtete Florian Kusche, SPD-Vorstandsmitglied in Mitte. „Wenn man es erklärt, finden es die meisten gut“.

Was Autofahrer von den Plänen halten

Anwohner Frank Röchte (50) befürchtete allerdings, dass es am Ende zu wenig Parkplätze geben könnte. „Meistens steht mein Auto herum. Aber ich brauche es beruflich“, sagte er. Die Idee, den Durchgangsverkehr zu verbannen, findet er jedoch gut. „Leider versuchen immer wieder Leute, die Kreuzung am Königsworther Platz zu umfahren. Das nervt mich“, erzählte er.

Andere Autofahrer sind klar für einen Superblock. „Ich würde das begrüßen. Im Sommer herrscht rund um den Kiosk immer eine entspannte Atmosphäre. Als ich von der Idee gehört habe, habe ich mich gefreut“, berichtete Eike Grimmelmann (27), der gerade seinen VW-Polo in der Gerberstraße abgestellt hatte. Allerdings räumte er auch ein: „Es ist schon angenehm, den Parkplatz direkt vor der Haustür zu haben.“

