﻿Atombombenabwurf vor 78 Jahren: Hannovers Oberbürgermeister Onay bei Gedenkfeier in Hiroshima

Hannover. Hannover hat am Sonntag an die Atombombenabwürfe der USA auf Hiroshima und Nagasaki erinnert, die sich zum 78. Mal jähren. Um 8.15 Uhr, dem Zeitpunkt des damaligen Bombenabwurfs auf Hannovers Partnerstadt Hiroshima, wurde die Friedensglocke in der Ruine der Aegidienkirche angeschlagen.

Die Marktkirche in Hannover lud zusätzlich zu einem Gottesdienst ein. Geplant waren darüber hinaus Aktionen wie Gebete, Lesungen, Filmvorführungen und Meditationen. Zum Abschluss der Gedenkfeierlichkeiten sollten am späten Abend Papierlaternen am Maschteich ausgesetzt werden – das sagte die Stadt aber wetterbedingt ab.

Onay bei internationaler Gedenkveranstaltung in Hiroshima

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) nahm am Sonntag mit einer hannoverschen Delegation von Vertretern aus Politik und Wirtschaft sowie politischen Vertretern aus aller Welt an einer internationalen Gedenkfeier in Hiroshima teil. Onay reiste bereits am 3. August in die Partnerstadt und bleibt dort bis zum 8. August.

Im Gegenzug lud Onay seinen japanischen Amtskollegen, Bürgermeister Kazumi Matsui, für November zur Bundeskonferenz der Mayors for Peace und zum Festakt 40 Jahre Städtepartnerschaft im Neuen Rathaus nach Hannover ein.

Mindestens 100.000 Todesopfer nach Atombombenabwurf

Am 6. August 1945 hatte ein US-amerikanisches Flugzeug die erste Atombombe über Hiroshima abgeworfen. Die Explosion zerstörte fast die gesamte Stadt. Drei Tage später ereilte die Stadt Nagasaki das gleiche Schicksal.

Allein in Hiroshima fanden so mindestens rund 100.000 Menschen auf grausame Weise den Tod. Bis heute sterben nach Angaben der Stadt Hannover damalige Einwohnerinnen und Einwohner der beiden japanischen Städte an Krebs.

