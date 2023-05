﻿Hannovers Städtoskoop geht in den Schlussspurt

Hannover. Wie eine Kaugummi-Blase ist in den vergangenen Wochen Hannovers rundes Kulturzelt Städtoskoop durch die Stadtteile gewandert – aber wohl kaum jemanden, der darin an Programmpunkten teilgenommen hat, beschlich das Gefühl, dass sich das Programm wie Kaugummi hinzog. Vergangenen Freitag waren die Debatten über die Zukunft der Innenstadt und die Entwicklung der Zentren sogar so spannend, dass die Veranstaltung auf dem Köbelinger Markt irgendwann strikt abgebrochen werden musste.

Städtoskoop: Hannovers Kulturblase ist unterwegs

Ob im Vahrenwalder Park oder auf Döhrens Fiedlerplatz, in Misburg oder im Sahlkamp, auf dem Köbelinger Markt oder in der Sophienstraße: Für die Stadtverwaltung war das Städtoskoop ein Experiment, Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung einmal mit ganz anderen Formen auszuprobieren. Kommen die Leute aus den Häusern, wenn es ein Potpourri von Programmangeboten gibt von Kinder-Mitmachzirkus bis Rollstuhltanz, von Opern-Erklärabend bis Escape-Room, von Poetry-Slam bis Picknick?

So wurde die Bubble aufgeblasen:

Nicht alles hat geklappt, wie es sollte. Dreimal musste die Luft aus der Blase gelassen werden, weil der Wind zu heftig stürmte. Trotzdem ist keine der 60 Veranstaltungen ausgefallen: Es wurde einfach draußen weitergemacht. „Wir haben alle unsere Ziele erreicht“, sagt Kulturmanagerin Melanie Botzki in einer ersten Bilanz.

Letzte Gelegenheit

In dieser Woche ist noch bis Freitag letzte Gelegenheit zum Besuch in der „Bubble“. Bis Freitag, 5. Mai 2023, steht das kuriose Gebilde in Wettbergen am Zero:e-Park. Mitmachen ist erwünscht.