﻿Hannovers Südschnellweg: Jetzt sucht auch die Planungsbehörde Baumkletterer

Protest: Aktivisten haben Bäume am Südschnellweg besetzt. Im November will auch die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Kletterer schicken.

Die Aktivisten in den Bäumen an Hannovers Südschnellweg könnten bald Besuch bekommen. Auch die für die Ausbauplanung zuständige Landesbehörde sucht jetzt per Ausschreibung Baumkletterer – allerdings mit einem ganz anderen Auftrag.

