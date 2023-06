﻿Frustrierte Klimaschützer: Hannovers Südschnellweg kommt in voller Breite

Hannover. Am Runden Tisch wollte Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) ausloten, ob es noch Spielräume für einen schmaleren Ausbau von Hannovers Südschnellweg gibt. Der finale Termin in Berlin mit dem Bundesverkehrsministerium verlief aus Sicht der teilnehmenden Umwelt- und Klimaschutzgruppen jedoch frustrierend. Sie kämpfen gegen den geplanten Ausbau von 14,50 auf 25,60 Meter.

„Enttäuscht“ vom Ausgang des Treffens zeigte sich Ralf Strobach von der Bürgerinitaitive Umweltschutz. „Wir müssen davon ausgehen, dass der Südschnellweg tatsächlich in der Breite von 25 Metern gebaut wird“, berichtete er. Verkehrsminister Olaf Lies habe mehrfach deutlich gemacht, dass er das Projekt wie geplant umsetzen wolle, und auch die Forderung abgelehnt, von unabhängiger Stelle prüfen zu lassen, welche Änderungen rechtlich noch möglich wären.

„Die wollen das ganz klar durchziehen“

„Er lässt die eigenen Juristen prüfen, ob es die eigenen Mitarbeiter richtig gemacht haben. Wie soll dabei ein anderes Ergebnis herauskommen“, ärgerte sich Strobach. Zwar habe der Bund noch einmal angekündigt, zu prüfen, ob der Bau des Tunnels und die Planungen für die Leinemasch rechtlich getrennt werden könnten. Ein anderes Ergebnis erwartet Strobach davon aber nicht: „Minister Lies und der Bund haben deutlich gemacht, dass sie das Projekt wie geplant umsetzen wollen.“

Auch Wolfgang Heuer von der Bürgerinitiative Leinemasch kommt zu dem Schluss: „Die wollen das ganz klar durchziehen.“ Das Verfahren habe „leider nicht zum Ziel geführt“. Auch bei der Gruppe „Leinemasch bleibt“ ist der Frust groß. „Die Relevanz dieses Projektes für den Klimaschutz wurde von Minister Lies geleugnet“, sagte Felix Funke, der sich in der Gruppe engagiert. Der Bund und das Land hätten deutlich gemacht, dass sie „keine Alternative zum geplanten Ausbau sehen“, so Funke.

Proteste – und einige fuhren erst gar nicht mit nach Berlin

Begleitet wurde das Treffen von einer Mahnwache in Hannover sowie Protesten in Berlin vor der Niedersächsischen Landesvertretung, in die Lies eingeladen hatte. Das Bündnis gegen den Ausbau des Südschnellwegs, in dem sich unter anderem der Radfahrerclub ADFC, der BUND, Fridays for Future sowie der Nabu zusammengeschlossen haben, war erst gar nicht nach Berlin gereist. „Wenn der politische Wille fehlt, hilft auch kein Runder Tisch, kein Expertengremium und kein Gespräch mit der Staatssekretärin“, kritisierte Sprecher Malte Müller.

