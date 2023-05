﻿Hannovers Südschnellweg: Das ist der aktuelle Stand der Planungen

Hannover. Wäre eine schmalere Südschnellwegplanung möglich gewesen? Der Planfeststellungsbeschluss der Region hatte bisher vor Gericht Bestand. In drei Eilverfahren hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg im Frühjahr 2022 die Einwände von Klägern zurückgewiesen. Das OVG bestätigte die Einschätzung der Planer, dass der Verzicht auf Seitenstreifen und Bau von Nothaltebuchten als Alternative „mit einer Reduzierung der Verkehrssicherheit“ einhergehe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seitdem werden die Entscheidungen des Gerichts von Befürwortern der Verbreiterung als Argument dafür ins Feld geführt, dass keine andere Planung möglich gewesen wäre. Im April etwa teilte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit, dass sie „kein Ermessen“ gehabt habe. Das habe „das Oberverwaltungsgericht in seinen diversen Eilentscheidungen uns so bestätigt. Wir hätten nicht anders planen können, ohne Einbußen in der Verkehrssicherheit hinnehmen zu müssen“.

Gericht hat Planung ohne Seitenstreifen nicht abgelehnt

Auf Nachfrage dieser Zeitung stellt das Gericht klar, dass es nur die konkrete Planung mit den Seitenstreifen überprüft habe. Es habe „keinen Anlass“ gehabt, sich mit der Frage zu befassen, ob die Region Hannover als Planfeststellungsbehörde „rechtmäßigerweise auch zu einem anderen Abwägungsergebnis hätte kommen beziehungsweise eine insgesamt andere Planung hätte vornehmen können“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Region erklärt, dass sie von sich aus keine andere Planung verlangen könne. Sie habe überprüfen müssen, ob eine ausreichende Rechtfertigung für einen Querschnitt von 25 Metern gegeben sei. Das sei der Fall gewesen, da die Landesbehörde mit den Autobahnrichtlinien die „richtige Entwurfsklasse“ gewählt und sich für den den kleinsten Querschnitt entschieden habe, der „als Standardlösung“ möglich sei.

Planung nach Autobahnrichtlinien: So soll Hannovers Südschnellweg nach dem Umbau aussehen. © Quelle: Felix Riemenschneider/NLStBV

Land: „Keine Alternative“ zur geplanten Breite

Zudem schrieben die Autobahnrichtlinien vor, dass „bei Verkehrsstärken über 30.000 Fahrzeugen auf Seitenstreifen nicht mehr verzichtet werden soll“. Heute sind es 45.000 Autos pro Tag. Prognosen gehen von 55.000 Fahrzeugen aus. Umweltgruppen fordern jedoch, dass berücksichtigt werden müsse, dass durch die Verkehrswende die Zahl der Autofahrten abnehmen solle.

Das Landesverkehrsministerium sieht „keine Alternative“ zur geplanten Breite. Die Verkehrsmenge sei „der bestimmende Maßstab“, sagt Sprecher Christian Budde.

Verkehrsexperte: Schmalere Planung möglich

Der hannoversche Verkehrsexperte Wolfgang Haller ist dennoch überzeugt, dass eine schmalere Planung möglich gewesen wäre. Er hat mehr als 30 Jahre an den Regelwerken für den Straßenbau in Deutschland mitgearbeitet und kommt zu dem Schluss, dass es „keine Obergrenze“ gebe, ab der Nothaltebuchten nicht mehr erlaubt seien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Konkret heißt es in den Autobahnrichtlinien, dass „in Ausnahmefällen“ der Seitenstreifen auf „begrenzter Länge“ entfallen könne. Laut Haller „lässt das Regelwerk das ausdrücklich zu. Man muss es natürlich begründen.“ Genügend Argumente dafür im Westabschnitt des Südschnellwegs sieht er wegen des Wertes der Leinemasch als Landschaftsschutz- und Naherholungsgebiet.

Von der Rodung bedroht: In der Leinemasch sollen zahlreiche Bäume und Sträucher für eine breitere Südschnellweg-Trasse weichen. Aktivisten haben diese markiert. © Quelle: Katrin Kutter

Region: Änderungen an der Planung „theoretisch möglich“

Auch dürfe der Faktor Sicherheit „nicht als Totschlagargument“ verwendet werden. Für mehr Sicherheit könne später auch eine Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit sorgen, argumentiert Haller.

Laut Region sind Änderungen an der Planung heute noch „theoretisch möglich“. Die Initiative dafür müsse vom Bund als Bauherren ausgehen, durch die Einreichung eines Antrags für ein Planänderungsverfahren. Der Bund bleibt auf Nachfrage zu noch vorhandenen Spielräumen vage und verweist auf noch laufende Klagen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Marode Brücken: Land sieht keinen Spielraum mehr

Bleibt das Problem der maroden Brücken in der Leinemasch, die laut Landesstraßenbaubehörde nur bis Ende 2024 halten. Sie fürchtet, dass Änderungen an der Planung Folgeänderungen an nahezu allen Planunterlagen zur Folge hätten und ein neues, zeitraubendes Verfahren unter Beteiligung der Öffentlichkeit notwendig wäre. „Verzögerungen im Planungs- und Bauprozess müssen unbedingt vermieden werden“, stellt auch das Verkehrsministerium klar.

Halten nicht mehr lange: Die maroden Brücken in der Leinemasch. © Quelle: Nancy Heusel

IHK warnt vor einer Sperrung des Schnellwegs

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Hannover warnt vor „einer jahrelangen massiven Belastung des nachgeordneten Straßennetzes und erheblichen wirtschaftlichen Kosten“ bei einem Ausfall der Strecke. Die IHK sieht „keine Grundlage“ für den Verzicht auf Seitenstreifen, betont Sprecher Stefan Noort. Ein Vorteil der geplanten Variante sei „ein besserer Verkehrsfluss im Falle von Bauarbeiten“.

Auch der ADAC hält die Seitenstreifen für „alternativlos“. Bei einer schmaleren Variante würden „bereits kleinste Blechschäden zu Staus führen“, fürchtet Sprecherin Alexandra Kruse. Auch „gäbe es weiterhin kein Durchkommen für Rettungskräfte“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Bäume können bleiben“: Initiative glaubt an schmalere Lösung

Dass die Brücken erneuert werden müssen, bezweifeln auch die Gegner der Verbreiterung nicht. Aus Sicht der Bürgerinitiative Leinemasch könnte die Planfeststellung für den Westabschnitt aufgehoben werden, ohne den Bau des Tunnels im Bereich der Hildesheimer Straße zu gefährden, und eine Variante umgesetzt werden, die sich am heutigen Damm orientiert.

Sie hat mit Expertenhilfe einen gut 20 Meter breiten Vorschlag entwickelt, bei der befahrbare Bankette statt Seitenstreifen gebaut würden, außerdem eine stabile Trennung aus Beton in der Mitte der Straße anstelle des geplanten breiten Mittelstreifens. „Bei dieser Variante gibt es genügend Platz für Liegenbleiber und Rettungsfahrzeuge“, sagt Wolfgang Heuer, einer der Gründer der BI. Er ist sich sicher: „Die Bäume in der Leinemasch können erhalten bleiben.“.