﻿Hannovers Südschnellweg: Verkehrsprognose für Verbreiterung total daneben?

Hannover. 54.000 Fahrzeuge sollen künftig auf dem westlichen Abschnitt von Hannovers Südschnellweg fahren, der durch die Leinemasch führt. So jedenfalls sieht es die Prognose vor, die ein zentraler Grund für die geplante Verbreiterung der Trasse von 14,50 auf 25,60 Meter ist. Die jüngsten offiziellen Verkehrszählungen des Bundes deuten jedoch nicht darauf hin, dass das so auch eintreten wird.

Bei den 2021 durchgeführten Erhebungen der Bundesanstalt für Straßenwesen wurden auf dem Westabschnitt des Südschnellwegs zwischen Landwehrkreisel und Hildesheimer Straße 42.600 Fahrzeuge am Tag gezählt. Das sind sogar weniger als 2015, als noch 43.300 Fahrzeuge gezählt wurden. Die Erhebungen werden alle fünf Jahre durchgeführt. Wegen der Corona-Pandemie waren diese zuletzt von 2020 auf 2021 verschoben worden.

Prognose „keine solide Planungsgrundlage“

Der hannoversche Verkehrsplaner Wolfgang Haller sieht deshalb in der Prognose „keine solide Planungsgrundlage“ für den Südschnellweg. Ein wesentlicher Bestandteil davon sind die sogenannten Verflechtungsprognosen des Bundes. Der Professor kritisiert, dass diese von „mehr oder weniger ungebremsten Steigerungen der Verkehrsleistungen“ ausgingen. Bereits in der Vergangenheit habe sich jedoch regelmäßig gezeigt, dass diese Annahme vor allem für städtische Räume nicht zutreffend sei. Klimaschutzgruppen, die gegen eine Verbreiterung des Südschnellwegs kämpfen, weisen zudem darauf hin, dass die Verkehrswende das Gegenteil von mehr Verkehr zum Ziele habe und auch das berücksichtigt werden müsse.

Das Landesverkehrsministerium betont, dass in die Prognose von 54.000 Fahrzeugen im Jahr 2030 neben den Zählungen der Bundesanstalt für Straßenwesen und der Verflechtungsprognose des Bundes „weitere Faktoren“ eingegangen seien wie Verkehrsmodelle der Stadt Hannover und des Landes und eine „weitere Erhebung zur Verkehrsmenge“.

Südschnellweg-Demo: Klimaschutzgruppen fordern, dass bei den Planungen berücksichtigt werden muss, dass die Verkehrswende zu weniger Autoverkehr führen soll. © Quelle: Christian Bohnenkamp

Ministerium: Verkehrszählungen nur „eine Momentaufnahme“

Die Verkehrszählungen seien aber nur „eine Momentaufnahme“, sagt Ministeriumssprecher Christian Budde. Bei den Erhebungen im Jahr 2021, die zwischen April und Oktober durchgeführt wurden, seien die Effekte der Corona-Pandemie „ein wesentlicher Faktor“ gewesen, etwa durch die „wesentliche stärkere Nutzung von Homeoffice-Regelungen“. Diese bildeten daher die strukturelle Verkehrsentwicklung bis 2030 nicht ab.

Verkehrsplaner Haller sieht jedoch auch vor der Corona-Pandemie keinen Trend zu mehr Verkehr auf dem umstrittenen Westabschnitt des Südschnellwegs. Denn 2015 waren dort mit 43.300 Fahrzeugen genau so viele gezählt worden wie 2005. Im Jahr 2010 waren es mit 48.600 deutlich mehr.

„Das Argument Sicherheit zieht nicht“

Neben der Verkehrsprognose ist für das Land die Verkehrssicherheit ein weiterer entscheidender Grund für die geplante Verbreiterung auf 25,60 Meter inklusive Standstreifen. Der hannoversche Verkehrswissenschaftler Rudolf Menke kritisiert das scharf. „Das Argument Sicherheit zieht nicht“, meint er. Der Westabschnitt des Südschnellwegs falle nicht durch höhere Unfallzahlen als andere Abschnitte von Hannovers Schnellwegen auf.

Der bereits autobahnmäßig mit Standstreifen ausgebaute Teil des Westschnellwegs in Herrenhausen werde aktuell im Unfallatlas in derselben Kategorie gelistet wie der strittige Südschnellwegabschnitt in der Leinemasch. Statt einer Verbreiterung der Trasse fordert Menke Temporeduzierungen und die Einrichtung von Section Control. Der Streckenradar ist auf der B6 zwischen Rethen und Gleidingen im Einsatz.

Land: Mehr Sicherheit mit Seitenstreifen

Das Land hingegen verweist darauf, dass ein „ausreichender Querschnitt“ die Gefahren für Autofahrerinnen und Autofahrer „unmittelbar“ reduziere. Der neue Querschnitt verringere das Risiko des Touchierens zweier nebeneinander fahrender Fahrzeuge, die zudem auch seit dem Bau des Südschnellwegs deutlich breiter geworden seien.

Bei Unfällen könnten liegen gebliebene Autos sicher auf dem Seitenstreifen abgestellt werden. Zudem ermöglichten diese mehr Sicherheit und einen besseren Verkehrsfluss bei Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen entlang des Schnellwegs. So sehen es auch der Automobilklub ADAC und die Industrie- und Handelskammer (IHK).

Stau nach Unfall: Nach Einschätzung des Landes lassen sich solche Situationen auf dem Südschnellweg durch einen Seitenstreifen häufiger vermeiden. © Quelle: Christian Elsner

Polizei: Südschnellweg „auffällig“ aber kein Unfallbrennpunkt

Laut Polizei gab es auf dem strittigen Westabschnitt des Südschnellwegs seit Januar 2020 zwischen Leine und Landwehrkreisel 53 registrierte Unfälle. Dabei seien 24 Personen leicht, eine Person schwer verletzt worden. Hauptgrund für die Kollisionen seien Fehler beim Wechsel des Fahrstreifens gewesen, vor allem vor dem Landwehrkreisel, außerdem ein zu dichtes Auffahren der Fahrzeuge. 2023 habe es bisher drei polizeilich registrierte Unfälle auf dem Abschnitt gegeben.

In Anbetracht der „sehr hohen Verkehrsdichte“ mit mehreren Zehntausend Fahrzeugen am Tag sowie der „hohen überörtlichen Bedeutung der Strecke“ hält die Polizei die Unfalllage auf dem Abschnitt für „auffällig“. Jedoch stelle dieser „keinen polizeilich bekannten Brennpunkt“ dar. Auch sei der Abschnitt nicht als Unfallhäufungslinie außerorts gelistet. Das sind Bereiche, in denen es laut Untersuchungen der Verkehrsunfallkommission zu besonders vielen Kollisionen kommt.

