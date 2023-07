﻿Südstadt-Parkzonen: Zum Maschseefest muss es klappen

Hannover. Das ist gleich zu Beginn mächtig nach hinten losgegangen. Die mühsam eingerichteten Anwohnerparkzonen im Maschseeviertel sollen eigentlich dafür sorgen, dass Autofahrerinnen und Autofahrer in der westlichen Südstadt davor geschützt sind, dass Auswärtige ihnen die Stellplätze wegnehmen. Doch kaum ist ein Großkonzert im nahen Fußballstadion, schon quälen sich ortsfremde Autos durch die Straßen und parken rücksichtslos alles zu.

Die Regelung ist ohnehin ziemlich verwirrend. Ausgerechnet sonntags, wenn bei gutem Wetter viele Familien und Seeflaneure in Hannovers beliebtestes Naherholungsgebiet strömen, gilt in etlichen Straßen am Maschsee die Anwohnerparkbevorrechtigung nicht, denn man will ja vor allem die Berufspendler heraushalten.

Jetzt aber hat sich zusätzlich gezeigt: Wenn Musikfans dreistellige Summen für ein Livekonzert mit ihrem Star gebucht haben und kurz vor Konzertbeginn verzweifelt noch einen Stellplatz suchen, dann schrecken die Anwohnerzonenschilder niemanden so richtig ab. Da nimmt man ein bisschen Bußgeld in Kauf. Und wenn wie am ersten Konzerttag nicht einmal kontrolliert wird, dann bleibt der Verstoß sogar folgenlos.

Poller statt Parkzonen

Es ist gut, dass die Stadt ankündigt, zum Maschseefest wieder strikt durchgreifen zu wollen. Wahrscheinlich helfen nur Straßensperren und Einlasskontrollen anhand der Ausweise. Aber ein bisschen kurios ist es schon: Das alles hatten wir auch schon vor Einführung der Anwohnerparkzonen. Es scheint, dass sie im Extremfall wenig taugen.

