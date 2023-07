﻿Geplante Superblocks: Was steckt hinter der SPD-Attacke auf Hannovers grünen OB Onay?

Hannover. Weltfremd, unrealistisch, spalterisch – mit solchen Worten beschreibt SPD-Fraktionschef Lars Kelich die Idee von Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne), sogenannte Superblocks einzurichten. Hinter dem sperrigen Wort verbirgt sich die Idee, Quartiere für den Durchgangsverkehr zu sperren und auf dem gewonnenen Straßenraum Aufenthaltsflächen zu schaffen. Kelich meint dazu: „Das Büro des Oberbürgermeisters sieht es offensichtlich als seine Kernaufgabe an, das Leben der Menschen zu erschweren.“ Einen solchen Satz traut man einer Oppositionspartei im Wahlkampf zu, keinesfalls aber einem langjährigen Koalitionspartner im Rat.

Die Grünen sind überrascht und fragen sich, wie viel Rückhalt Kelich in der SPD hat. Manche vermuten einen Alleingang. Dass Kelich Superblocks für seine Fraktion so kompromisslos ausschließt, verwundert viele auch deshalb, weil es in der SPD auch ganz andere Haltungen dazu gibt. Regionspräsident Steffen Krach etwa gilt als Befürworter des Konzeptes. Gerade erst hat die Regionsversammlung seinen Verkehrsentwicklungsplan 2035+ beschlossen, in dem unter anderem die Einrichtung von 50 Superblocks in Hannover und dem Umland vorgesehen ist. Die Frage ist also: Was ist los in der Ratskoalition? Woher kommt die Vehemenz?

Opposition ist amüsiert

Irritiert hat die Haltung Kelichs auch, weil sich sogar FDP und CDU in der Frage offener zeigten – wenn auch unter Bedingungen. Die FDP kann sich einen Superblock als Test vorstellen, die CDU wollte sich zumindest einer Prüfung nicht versperren. Die Opposition verfolgt den rot-grünen Zoff amüsiert vom Seitenrand. „Offenbar reden die überhaupt nicht mehr miteinander“, vermutet FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke.

„Nur zu viele Stunden in der Sonne können eine derartige Blockadehaltung erklären“, stichelt Juli Klippert von der Fraktion „Die Partei/Volt“, die für einen Test der Superblocks in Hannover ist. In der Politik macht sogar die Vermutung die Runde, dass OB Onay bewusst Kelich zum Explodieren bringe, damit die SPD als rückwärtsgewandte Autopartei dastehe. Und der springe regelmäßig darauf an, weil er eine „kurze Zündschnur“ habe.

Koalition läuft nicht rund

Tatsächlich läuft es seit Beginn der grün-roten Koalition nicht wirklich rund. Immer wieder waren sich beide Parteien bei Themen uneins, immer wieder rasselten einzelne Fraktionsmitglieder aneinander. „Ich komme inzwischen mit Leuten aus der CDU besser aus als mit den Grünen“, sagt ein Genosse.

Einen vorläufigen Höhepunkt fand der schwelende Streit Anfang März, als Grünen-Umweltpolitiker Jens Allerheiligen in einer öffentlichen Ausschusssitzung seinem Ärger über die SPD-geführte Bauverwaltung Luft machte. Es gebe beim Klimaschutz eine „Deutschland-Geschwindigkeit“ und eine „Geschwindigkeit der Bauverwaltung“ sagte er und meinte: Das Bauamt bewege sich im Schneckentempo. Kelich konnte seinen Zorn nur mühsam unterdrücken und fand deutliche Worte der Erwiderung.

Sauer: SPD-Fraktionschef Lars Kelich spart nicht mit Kritik an der Idee der Superblocks. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Reibereien zwischen OB-Stabsstelle und Baudezernat

Eine Ursache sollen die rot-grünen Konflikte darin haben, dass sich um das wichtige Thema Verkehr sowohl das Baudezernat als auch die sogenannte Stabsstelle Mobilität kümmern, die Onay gebildet hat, um die autofreie Innenstadt und die Verkehrswende voranzubringen. Diese Gefahr sieht auch Hannovers SPD-Chef Adis Ahmetovic: „Wir müssen darauf achten, dass es nicht zu Parallelstrukturen kommt und dies zu Reibungspunkten führt.“

Die Grünen wiederum monieren, dass sich die SPD bei vielen Verkehrsideen querstelle – zuletzt geschehen beim Vorstoß von Grünen-Verkehrspolitikerin Julia Stock, die Waldchaussee dauerhaft für den Autoverkehr zu sperren. „In der Verkehrspolitik gibt es einen Kulturkampf“, sagt ein Grüner. Der werde von beiden Seiten geführt – leider. In anderen Bereichen, etwa Kultur und Schule, arbeite man dagegen vertrauensvoll zusammen.

Burgfrieden für Dezernentinnenwahl

In den vergangenen Wochen hatten sich die Wogen zwischen SPD und Grünen wieder geglättet. „Die Stimmung war eigentlich gut“, findet ein Grüner. Das dürfte daran gelegen haben, dass beide Parteien ein Interesse hatten, ihre Kandidatinnen bei der Dezernentenwahl Ende Juni durchzubekommen. Die SPD hatte Eva Bender als Schul- und Kulturdezernentin vorgeschlagen, die Grünen Susanne Blasberg-Bense als Sport- und Jugenddezernentin. Aus der SPD ist zu hören, dass man der Grünen-Bewerberin nur zähneknirschend zugestimmt habe.

Jetzt scheint der Burgfrieden vorbei zu sein. Die SPD wirft der grünen Rathausführung vor, ausgerechnet in der Sommerpause die Idee der Superblocks auf den Tisch zu legen und den Koalitionspartner vor vollendete Tatsachen zu stellen. „Natürlich wussten die Grünen, dass wir Probleme mit dem Thema haben“, ärgert sich ein Genosse.

Mehr Bänke und Platz für Fußgänger: Aus Sicht der Grünen passen Vorschläge der SPD gut zum Konzept der Superblocks. © Quelle: Ajuntament de Barcelona/Oscar Giralt

Hannovers Grünen-Chef Leon Flores Monteiro wiederum empfiehlt der SPD, „noch mal ins eigene Verkehrskonzept Hannomobil zu schauen“, mit dem die Genossen vor allem den Fußverkehr voranbringen wollen. Viele Ideen darin ließen sich aus Sicht der Grünen gut mit der Idee der Superblocks verbinden.

„Kritik darf man äußern, aber Kelichs Statement ist überzogen.“ ein SPD-Mitglied über die Attacke gegen Onay

Parteiinterne Kritik an Kelich

Die Attacken Kelichs gegen Onay sind aber auch innerhalb der SPD nicht unumstritten. „Kritik darf man äußern, aber Kelichs Statement ist überzogen“, findet ein Genosse. Die Tonlage stimme nicht. Der ehemalige SPD-Landtagsabgeordnete Michael Höntsch schreibt auf Facebook: „Mir als Sozialdemokrat kommt es seit der Kommunalwahl vor, als wären wir in der Opposition.“ Kontraproduktiv sei es, solchen Streit öffentlich auszutragen. Der wohnungspolitische Sprecher der SPD-Regionsfraktion, Angelo Alter, meint: „Berechtigte Fragen müssen beim Thema Superblocks geklärt werden, etwa: Wohin mit den Autos?“ Aber klar sei auch, dass man die Lebensqualität in Stadtvierteln verbessern müsse.

SPD-Chef: Kompromiss möglich

SPD-Chef Ahmetovic ist nach der Eskalation um Schadensbegrenzung bemüht. „Ich bin mir sicher, dass zwischen dem Fraktionsvorsitzenden und dem OB ein Kompromiss möglich ist. Wir sollten auf die Dinge schauen, die uns einen, und nicht auf die, die uns trennen“, sagt er. Ahmetovic sieht „Redebedarf zwischen dem OB und den Fraktionen“. Besprechen will er die Probleme im Koalitionsausschuss, in dem auch die Parteispitzen vertreten sind. Dabei dürfe es „nicht nur um Superblocks gehen, sondern generell um das Thema Mobilität, das immer wieder polarisiert“.

Anders als Fraktionschef Kelich hält Ahmetovic die Einführung von Superblocks in Hannover für möglich. Umgesetzt werden könnten diese „nach Prüfung und unter der Beteiligung der Menschen. Diese müssen aber eingebettet sein in ein Gesamtkonzept“, fordert der SPD-Chef.

