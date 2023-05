﻿Am 5. Mai geht es los: So schmeckt es in Steffen Hensslers Sushi-Bar „Happi“

Hannover. Handwerkerautos stehen an diesem Donnerstagnachmittag vor der Tür, Menschen klettern auf Leitern und wieder runter, letzte Handgriffe wie Kabel für die Außenbeleuchtung in der richtigen Position anzubringen, werden getätigt. Die Eröffnung des „Happi“ von Steffen Henssler (50) und seinem Bruder Peter (39) steht ganz kurz bevor!

Am 5. Mai um 12 Uhr ist Startschuss, dann öffnet der vierte Laden aus der „Happi“-Reihe bei uns in der Stadt seine Türen. „Wir sind im Norden immer auf der Suche nach spannenden Standorten, auch Hannover zählt dazu“, erklärt uns der jüngere Henssler-Bruder. Wochenlang wurde hier renoviert, aus dem einstigen Pelzatelier Böker an der Ecke Wedekindstraße/Lister Meile wurde peu à peu die Sushi-Bar „Happi“.

Hannover-Skyline mit Godzilla: So sieht es im „Happi by Henssler“ an der Lister Meile aus. © Quelle: privat

In stylischer und schnuckeliger Atmosphäre mit Leuchtreklamen, Winkekatzen, Hochtischen an der Fensterfront, Hannover-Skyline mit riesigem Godzilla an der Wand und abgestimmter Musik-Playlist, können hier an drei Terminals Sushi-Varianten, Bowls und Suppen bestellt, wahlweise vor Ort gegessen oder mitgenommen werden. 30 Leuten können vor dem Laden sitzen, 20 im Innenbereich. „Es ist der ideale Ort, sich zu tummeln, ehe es zum Wochenende in den Club geht“, findet Steffen Henssler.

Die Brüder sind zur Eröffnung nicht dabei, Steffen Henssler erholt sich gerade von der „Manche mögen’s heiß!“-Tour, Peter Henssler ist im Urlaub. „Klar werden wir auch mal vorbeikommen, wir besuchen unsere Läden regelmäßig. Nur sagen wir dann nicht immer Bescheid“, sagt Steffen Henssler. Partner vor Ort sind übrigens Tom Lichtenstein und Alexander Thomsen, die das Konzept in Hannover umsetzen.

Drinnen ist es bunt: Das „Happi by Henssler“ ist farbenfroh gestaltet, Steffen und Peter Henssler wollen „eine Sushi-Bar frei von jeglichen Konventionen und offen für jedermann“. © Quelle: privat

Die Speisekarte ist identisch mit der in Bremen (da gibt’s „Happi“ mittlerweile zweimal), sowie der in der Grömitzer Filiale. „Dahinter steckt ein junges Konzept, wir wollen viele Zielgruppen ansprechen“, erläutert Peter Henssler. Und auch wenn die beiden Gastronomen noch so unterschiedlich sind, „haben wir die gleichen Ansätze“, ergänzt sein Bruder. Geschäftlich sind die zwei seit gut zehn Jahren ein Team.

Gibt’s denn etwas, das einer der beiden besser drauf hat? Peter Henssler räuspert sich: „Steffen kann besser kochen.“ Der entgegnet nur ganz trocken: „Stimmt.“ In Sachen Sushi sind sie dann wieder auf Linie, der Speisekarten-Favorit beider ist die Tuna-Truffle-Roll, eine Sushi-Kreation aus Tunatatar, Guacamole, Trüffel-Ponzu-Butter und Shiso-Kresse. Die Hensslers versuchen sich ständig an neuen Entwicklungen: „Für das ,Happi’ sind wir neu herangegangen, die Sushi-Rolls kann man mit verschiedenen Toppings individuell bestücken“, so Steffen Henssler. „Reis unten, Topping oben, das gibt ein ganz neues Mundgefühl.“

Sieht lecker aus: Solche Sushi-Variationen gingen beim Soft Opening von „Happy by Henssler“ an die Gäste raus. © Quelle: privat

Ansonsten vertraut der Mann, der man aus TV-Shows wie „Grill den Henssler“ kennt, auf seine bekannten Fertigkeiten: „Ich bin seit 100 Jahren Gastronom, da verfüge ich über Erfahrungswerte.“ Bei Soft Opening am 3. Mai haben die geladenen Gäste – es waren „Friends and Family“ – wohl auch nur gute Erfahrungen gemacht. „Das Feedback für den Testlauf war super“, resümiert Peter Henssler.

Durfte das Sushi schon mal probieren: Sonia Ordoñez Alcantara mit Henssler-Partner Alexander Thomsen. © Quelle: privat

Einer von Hannovers Lokalmatadoren war dabei: Sämi Ouafi (48), Gebietsverkaufsleiter für Warsteiner, fand es „richtig gut. Es hat was von Tokio und New York.“ Sonia Ordoñez Alcantara (43) ist „totaler Henssler- und Sushi-Fan. Dieser Laden ist anders, aber cool. Und eine Bereicherung für Hannover“, so das Urteil der Musikmanagerin und „Weykup“-Chefin. Designer Ulli Hahn (53) gefällt das „funky Pop-up-Konzept, es ist wirklich absolut geil.“ Wir dürfen gespannt sein!