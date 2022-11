﻿Uhu-Theater aus Hannovers Südstadt in Not: Finden die Betreiber ein neues Zuhause?

Die Bauarbeiten an der Athanasiuskirche in Hannovers Südstadt gehen dem Ende zu. Dennoch wird das Uhu-Theater der Kleinkunst nicht an seinen alten Standort zurückkehren – aus einem kuriosen Grund.

„Stühle in diesem Zustand können wir unseren Gästen nicht zumuten“: Bernd Elpel wird mit dem Uhu-Theater der Kleinkunst nicht in den renovierten Veranstaltungssaal an der Böhmerstraße 8 zurückkehren.

Hannover. Noch sind die Bauarbeiten an der Athanasiuskirche in Hannovers Südstadt im Gange – und dass, obwohl sie eigentlich schon längst abgeschlossen sein sollten. Schon in der Planungsphase hatte es Probleme mit der Baugenehmigung gegeben, weshalb die Arbeiten erst Anfang 2021 starteten. Immerhin ist die untere Ebene samt Veranstaltungssaal fertig. Dennoch wird das Uhu-Theater der Kleinkunst seine ursprüngliche Spielstätte nicht wieder beziehen.

Der Grund dafür ist banal und zentral zugleich: Es fehlen die geeigneten Stühle. Die sind für eine Theaterveranstaltung mit Publikum aber nun mal unabdingbar. Insgesamt stellt der Investor Dirk Felsmann derzeit 160 Stühle zur Verfügung. Die Hälfte davon stammt aus der Zeit vor dem Umbau. Bei der anderen Hälfte handele es sich um alte Kirchenstühle. Von denen splittere bereits das Holz ab, berichtet Bernd Elpel, der Theaterleiter Ulrich Reutlinger seit Ende 2020 unterstützt. Als Alternative habe der Investor den Kulturschaffenden Sitzkissen angeboten. Doch das Theaterteam ist sich einig: „Stühle in diesem Zustand können wir unseren Gästen nicht zumuten.“

Theaterbetreiber suchen neue Spielstätte

Selbst wenn sie sich auf das Angebot einlassen würden, fehlt immer noch ein Teil der Bestuhlung. Insgesamt hätte der Saal Platz für 180 bis 220 Gäste. Die brauche es auch, damit das Theater seine Kosten decken kann. Die Theaterbetreiber verfügen jedoch nicht über das nötige Geld, um selbst neue Stühle zu beschaffen.

„Kleinkunst kann ein bisschen frivol sein“: Bernd Elpel im renovierten und umgebauten Uhu-Theater an der Böhmerstrasse © Quelle: Katrin Kutter

Schon die vergangenen Jahre waren für das Kleinkunsttheater nicht leicht. Um nicht ganz ohne Veranstaltungen durch die Bauphase zu kommen, hat das Uhu-Theater mit dem Gemeindehaus am Döhrener Turm eine Ausweichspielstätte gefunden. Doch auch dieser Standort ist bald nicht mehr nutzbar: Am Sonnabend, 12. November, findet die letzte Veranstaltung dort statt. Als Bühnengast wird Sven Ratzke das Publikum unterhalten. Bereits im Sommer habe die Gemeinde angekündigt, dass das Uhu nicht bleiben kann. Das Programm des Theaters entspreche nicht den Vorstellungen der Freikirche, gibt Elpel wieder. "Kleinkunst kann ein bisschen frivol sein."

Umzug in eine Schulaula scheitert am Tarifvertrag

Bereits während der Verhandlungen mit Felsmann suchte Elpel nach Alternativen. Möglich sei, das Theater in der Aula einer Schule anzusiedeln. Die sei nämlich „spitzenmäßig ausgestattet“, sagt Elpel. Doch das Problem seien die unverrückbaren Arbeitszeiten der Hausmeister. Ihrem Tarifvertrag zufolge müssen sie um 22 Uhr Feierabend machen. Das würde bedeuten, dass das Publikum den Veranstaltungsort bis dahin verlassen haben muss. „Für unser Theater passt diese Zeit nicht“, sagt Elpel. Eine weitere Option sei eines der hannoverschen Freizeitheime. Vor allem das Freizeitheim Vahrenwald habe sich interessiert gezeigt. Derzeit befindet es sich jedoch selbst im Umbau.

Für das kommende Jahr planen die Veranstalter vier Vorstellungen. Den Auftakt im Mai soll der Komiker Robert Louis Griesbach machen. Drei weitere Veranstaltungen mit noch unbekanntem Programm seien für den Herbst angesetzt. Am liebsten wäre es Theatermachern, wenn sie dafür eine feste Spielstätte gewinnen könnten. So heißt es nun also: Die Suche geht weiter.

