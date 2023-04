﻿Hannovers umstrittenste Messe: Als sich Zehntausende gegen eine Waffen-Ausstellung auflehnten

Hannover. Menschen aus aller Welt strömen seit Jahrzehnten zu Messen in Hannover. In der Regel werden sie und die Aussteller freundlich empfangen. Einmal aber war das anders: Als 1982 kurz nach der Hannover Messe die „Internationale Verteidigungselektronik-Ausstellung“ (IDEE) in der Stadt gastierte und heftige Proteste auslöste.

Mehrere Zehntausend Anhängerinnen und Anhänger der Friedensbewegung demonstrierten in der Innenstadt. Dabei lieferten sie sich sogar erbitterte Straßenkämpfe mit der Polizei, die wiederum Schlagstöcke und Tränengas einsetzte.

Waffensysteme an arme Länder verkauft?

Bürgerproteste hatten die Militärelektronikmesse bereits aus den USA und Wiesbaden vertrieben. Nun also Hannover – und auch hier wollten die Menschen die „Waffenmesse“ nicht einfach hinnehmen. Schon einige Wochen zuvor gingen Gegnerinnen und Gegner auf die Straße. Was genau in den Hallen gezeigt wurde, blieb der Öffentlichkeit verborgen. Nur geladene Gäste durften in die Ausstellung, selbst Journalistinnen und Journalisten blieb der Zugang verwehrt.

Protest gegen die Waffenmesse IDEE: Besucher der Waffenmesse, hier ein Soldat der Bundeswehr, müssen durch ein Spalier von Demonstranten gehen. © Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

Der Vorwurf der Kritikerinnen und Kritiker: Industriestaaten verkaufen durch die Messe ihre Hightech-Lösungen für Waffen an sogenannte Dritte-Welt-Länder und heizen so militärische Auseinandersetzungen an. So seien unter anderem Vertreter von Rüstungsbehörden aus Bangladesch, Libanon, Pakistan oder Tansania vor Ort gewesen und hätten sich die modernen Systeme ganz unbehelligt ansehen können.

Messe-Vorstand: „Keine Waffenbörse“

„Wir wissen, dass die hier gekauften Waffenteile in Länder geliefert werden, die diese Waffen zur Unterdrückung der eigenen Bevölkerung anwenden“, monierten die Demonstrantinnen und Demonstranten in ihrem IDEE-Extrablatt. Diese kann man sich im digitalen Stadtarchiv Linden-Limmer auch rund 40 Jahre später noch durchlesen.

Gegnerinnen und Gegner der Waffenausstellung trafen sich zum friedlichen Festival in der südlichen Leineaue. © Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

Der damalige Messe-Vorstand Claus Groth verteidigte die Ausstellung. Die IDEE sei keine „Waffenbörse“, sondern vielmehr ein wertvoller „Informationsbeitrag“, der dazu diene, den Frieden zu sichern – heißt es im Magazin „Spiegel“ vom Mai 1982.

Und tatsächlich ging es nicht immer direkt ums Töten: Im Prospekt der Messe wurde ein computerbasiertes Lasersystem beworben, das auf Waffen aufgesteckt werden kann, und eine „realistische Gefechtsausbildung“ ermöglicht. Das Programm zeige an, ob ein Schuss während einer Übung ein Volltreffer ist oder nicht.

Nackter Protest am Kröpcke

Doch was wirklich alles hinter den Türen der Messehalle zu sehen war, wissen bis heute nur die geladenen Vertreterinnen und Vertreter. Der Protest der Gegnerinnen und Gegner erzeugte aber Aufmerksamkeit: Rund 250 Männer und Frauen rannten beispielsweise nackt am Kröpcke entlang, um ihren „hemmungslosen Widerstand“ gegen die Schaustellung von Waffensystemen zum Ausdruck zu bringen.

Polizei stürmt Pavillon: Nach einer Kundgebung im Pavillon gegen die Waffenmesse IDEE stürmen etwa 200 Vermummte durch die Friesenstraße in die Sedanstraße und griffen unbewaffnete Beamte an. © Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

Vor dem Messegelände legten sich die Protestierenden zu einem Menschenteppich auf dem Boden. Besucherinnen und Besucher mussten über sie hinwegsteigen, um in die Halle zu gelangen. Für andere Gäste ging es nur durch ein Spalier von Demonstrierenden – die von links und rechts nicht unbedingt freundliche Begrüßungsreden schwangen. Dazu kamen Sitzblockaden auf dem Messeschnellweg. An drei Tagen im Mai organisierten die Gegnerinnen und Gegner zudem ein eigenes Rockfestival in der Nähe der Ricklinger Kiesteiche.

Sitzblockade auf dem Messeschnellweg: Demonstranten protestieren gegen die Waffenmesse IDEE. Polizisten tragen die Demonstranten von der Straße. © Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

Doch nicht immer blieb alles so friedlich. Auf den Straßen kam es zu teils heftigen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Protestierenden. Bilder zeigen umgestürzte Einsatzwagen. Demonstrierende sollen zudem unbewaffnete Polizisten in der Oststadt angegriffen haben. Als Folge dessen stürmten die Ordnungshüter den Pavillon, wo sie die gewaltbereite Keimzelle der Bewegung vermuteten.

Und das Ergebnis? Die Proteste zeigten auf jeden Fall Wirkung. Eine Militärelektronikmesse kam nicht wieder nach Hannover.