﻿Hannovers Verdi-Geschäftsführer Harald Memenga ist gestorben

Hannover. Die Nachricht hat die Gewerkschafter Hannovers, vor allem die Mitarbeiter der Stadtverwaltung erschüttert: Harald Memenga, langjähriger Verdi-Geschäftsführer für den Bezirk Hannover, ist kürzlich verstorben. Erst im vergangenen Jahr ging Memenga mit 65 Jahren in den Ruhestand – nach 40 Jahren Arbeit für die Gewerkschaft.

Memenga wurde 1955 in Jever geboren und studierte in Hannover Soziologie und Politikwissenschaft. 1974 trat er in die damalige Gewerkschaft ÖTV ein und bekam später eine Anstellung als Gewerkschaftssekretär bei der ÖTV-Kreisverwaltung Hannover. Ab Oktober 2010 wurde Memenga die Aufgabe eines Tarifkoordinators im Landesbezirk übertragen. Vier Jahre später wurde er Geschäftsführer des Bezirks Hannover-Leine-Wese.

Hart und fair am Verhandlungstisch

Der Mann mit den wuscheligen Haaren und der tieftönenden Stimme galt als harter, aber fairer Verhandlungspartner. Memenga war bereits dabei, als der erste Haustarifvertrag für die 11.000 Stadtbeschäftigten zwischen Gewerkschaft und Stadtspitze ausgehandelt wurde. Die Arbeitnehmervertreter erkämpften sich damals Jobsicherheiten und verzichteten dafür auf einen Teil ihres Bruttolohns. Das Modell des Haustarifs hat weiterhin Bestand, im vergangenen Jahr saß Memenga zum letzten Mal am Verhandlungstisch.

„Wir sind hier alle sehr traurig“, sagt Thomas Schremmer, Vorsitzender des Gesamtpersonalrats. Die Nachricht vom Tod Memengas sei sehr überraschend gekommen. Für die Beschäftigten habe er stets ein offenes Ohr gehabt, persönliche Belange habe er nicht so wichtig genommen.