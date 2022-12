﻿Behörden hängen bei Digitalisierung dramatisch hinterher – Hannover verschiebt Online-Bauantrag

Kommunen sind verpflichtet, ab dem Jahreswechsel ihre Behördendienste digital anzubieten. Doch davon sind sie meilenweit entfernt. Hannover verschiebt etwa den Start des digitalen Bauantrags um ein Jahr auf 2024. Experten ziehen eine vernichtende Bilanz.

Hannover. Die Digitalisierung in deutschen Ämter und Verwaltungen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene hinkt dramatisch hinter den Erwartungen zurück. Weniger als sechs Prozent aller Behördendienste in Deutschland stehen Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen digital zur Verfügung. Zu diesem ernüchternden Ergebnis kommt der Nationale Normenkontrollrat (NKR). Er ist wichtigstes Beratungsgremium der Bundesregierung bei Fragen zum Bürokratieabbau und der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG). Die Experten sehen das bisher Erreichte mit großer Skepsis: Es gebe zu wenig Fortschritte. Zum Ablauf der Umsetzungsfrist für das Gesetz am 31. Dezember dieses Jahres seien erst 33 der insgesamt 575 Verwaltungsleistungen flächendeckend online verfügbar. 29 davon sind Leistungen, die Bundesbehörden erbringen. Ursachen für den Verzug sind komplizierte Koordinierungsstrukturen, fehlende Standardisierung und mangelnde Verbindlichkeit im Zusammenwirken von Bund, Ländern und Kommunen, heißt es.