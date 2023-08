Gegen den Abriss

Hat noch Hoffnung: Leah Meinhof will den Abriss der historischen Conti-Gebäude in Limmer verhindern.

Leah Meinhof ist sich sicher: Die vom Abriss bedrohten Conti-Gebäude in der Wasserstadt Limmer sind noch zu retten. Wie das gehen könnte, hat die Denkmalexpertin in ihrer Abschlussarbeit untersucht. Auch eine erfahrene Biologin ist überzeugt davon, dass Wohnen in den Denkmalbauten funktioniert.

