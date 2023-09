Offizielle Zeremonie

Abschied von einem Haus voller Erinnerungen: So läuft die Entwidmung der Christophorus-Kirche in Bissendorf-Wietze

Das Datum steht fest: Am Freitag, 29. September, wird die Christophorus-Kirche in Bissendorf-Wietze offiziell entwidmet – ein in der Wedemark bislang einzigartiger Vorgang. Und schon jetzt ist klar: Für die Gemeinde wird es ein sehr emotionaler letzter Gottesdienst in ihrer Kirche.