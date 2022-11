﻿Hannovers Weihnachtsbeleuchtung in diesem Jahr mit Energiesparlampen

Hannovers City ist wieder mit vielen Lichterketten geschmückt. Die Herbstdeko leuchtet aber aufgrund der Energiekrise täglich kürzer als bisher. Ab 21. November kommen weitere Lichter und der große Hannover-Stern am Kröpcke hinzu.

Künftiger Lichterglanz: In der Grupenstraße wird bereits die Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt.

Hannover. Glitzernde Lichterketten hängen bereits für die Herbstbeleuchtung in den Bäumen der hannoverschen Innenstadt – und Monteure bereiten derzeit alles für die kommende Weihnachtsillumination vor. Mithilfe von Hebebühnen werden Sternschnuppen und Planeten über den Straßen befestigt. Auch am Kröpcke prangt wieder der beliebte Hannover-Stern.

In diesem Jahr leuchtet die herbstliche Dekoration aber deutlich kürzer als bisher. Täglich zwischen 16 und 22 Uhr bleiben die Lichterketten eingeschaltet, in den Vorjahren glommen sie jeden Tag von 8 bis 10 Uhr und von 15 bis 23 Uhr. In der Energiekrise müsse gespart werden, darin sind sich City-Händler und Stadt Hannover einig. Zudem bestehen die Lichterketten aus energiesparenden LED-Lampen.

Ab 21. November leuchtet die Weihnachtsdeko

Am Montag, 21. November, geht die Herbstbeleuchtung über in die Weihnachtsillumination. Auch sie brennt kürzer als in den Jahren zuvor, nämlich ebenfalls von 16 bis 22 Uhr.

„Eine angemessene Beleuchtung im Advent ist für den Einzelhandel unverzichtbar“, sagt Martin Prenzler, Geschäftsführer der City-Gemeinschaft. Zugleich wolle man aber einen Beitrag zum Energiesparen leisten. „Deshalb war es unser Anliegen, im Schulterschluss mit der Stadt eine Regelung zu treffen, um weniger Strom zu verbrauchen“, sagt Prenzler.