﻿Chor Westside-Gospel-Singers aus Davenstedt probt für Benefizkonzert

Die Westside-Gospel-Singers befinden sich in der heißen Probephase. Für den 19. November lädt der Chor aus Davenstedt zu einem Benefizkonzert. Dabei soll auch ein besonderer Geburtstag nachgeholt werden.

Hannover. „We Enjoy Singing Gospel For You” – wir singen gerne Gospel für euch – schallt es durch die Kirche der St.-Johannes-Gemeinde in Davenstedt. Die Westside-Gospel-Singers sind fleißig am Proben. Denn am Sonnabend, 19. November, findet das jährliche Benefizkonzert statt. Zum ersten Mal wieder seit der Corona-Pandemie.