﻿Auch der Einkünfte wegen: Hannovers Kneipen zeigen Winter-WM

Die Mitte November startende Weltmeisterschaft in Katar stößt weltweit auf Kritik. Die Kneipen und Bars in Hannover übertragen die Spiele trotzdem.

Hannover. In einigen Wochen startet in Katar die erste Winter-WM der Geschichte. Das Turnier ist umstritten, insbesondere wegen der Arbeitsbedingungen beim Bau der Stadien gab es weltweit Kritik. Auch Bars, Kneipen und sogar ganze Städte, etwa in Frankreich, mischen sich unter diese Gemeinschaft. Sie boykottieren die Weltmeisterschaft und zeigen keine Spiele. In Hannover hat dieser Protest allerdings bislang keine Resonanz gefunden.

In Hannovers Kneipen bleibt alles beim Alten

In einer stichprobenartigen Befragung stellte sich heraus, dass viele Kneipen in Hannover keinen Boykott planen, sie setzen auf die Spiele als Zuschauermagnet. Wenig überraschend stehen dabei die deutschen Spiele im Vordergrund, die von allen angefragten Lokalen übertragen werden. Die Betreiber betonen, dass sich im Vergleich zu den jüngsten Turnieren nichts Grundsätzliches ändern werde.

Wichtig ist für die Kneipen dabei die Resonanz der Zuschauerinnen und Zuschauer. Es könne daher sein, dass zu Beginn des Turniers lediglich die deutschen Spiele gezeigt werden. Sollte das Turnier auf größeren Zuspruch stoßen, könne man die Zahl der Übertragungen allerdings jederzeit ausbauen.

So sei es denkbar, dass im Laufe der Gruppenphase sogar die frühen Partien gezeigt werden, falls das Interesse dafür da sei. Aufgrund der Zeitverschiebung beginnen an den meisten Tagen Spiele bereits um 11 Uhr und um 15 Uhr.

Finanzielle und sportliche Gründe sind entscheidend

Eine große Rolle spiele bei der Frage nach einem Boykott auch die aktuelle finanzielle Situation, räumen die Betreiberinnen und Betreiber der Kneipen ein. Weil das Turnier im Winter stattfindet, seien schon im Sommer wichtige Einnahmen weggebrochen.

Auch die sportliche Situation spielt eine Rolle. Das Problem auf die Spieler abzuwälzen, hält Peanuts-Inhaber Maurice Psarreas für falsch. „Die Jungs, die da hinfahren, haben mit der WM-Vergabe nichts zu tun und wollen Weltmeister werden. Und da würden wir gerne mitfiebern“, sagt er.

So war es bei der EM im Juni 2021: Bei gutem Wetter könnten Spiele im Biergarten Bischofshol sogar wieder draußen gezeigt werden. © Quelle: Elena Otto (Archiv)

Sogar draußen könnten Spiele gezeigt werden

Ein Fußballfest mit großem Public Viewing dürfte aufgrund der Jahreszeit eher nicht stattfinden. Die Biergärten Hannovers halten sich dennoch die Option offen, auch draußen Spiele zu übertragen. „Wenn das Wetter passt, stellen wir unsere Fernseher nach draußen, das ist auf jeden Fall eine Option“, erklärt das Kulturzentrum Faust.

Die Stimmung in Hannovers Kneipen und Biergärten hängt demnach massiv vom Wetter ab. Doch klar ist: Ein breiter Boykott des Turniers, wie er beispielsweise in Köln stattfindet, zeichnet sich in Hannover nicht ab.

Von Jasper Bennink