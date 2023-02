Hannoversche Volksbank spendet an sechs gemeinnützige Einrichtungen und Initiativen

Linden. Die Hannoversche Volksbank hat insgesamt 7.320 Euro an sechs gemeinnützige Einrichtungen und Initiativen im Westen Hannovers gespendet. Die Übergabe durch Filialdirektor Harald Matzke fand im Rahmen einer Feierstunde in Hannover-Linden statt. „Mit diesen Geldern stärken wir das ehrenamtliche Engagement in unserer Region“, erklärt Matzke. „Ohne diese ehrenamtliche Tätigkeit wären viele Angebote heutzutage unerschwinglich.“ Zahlreiche Projekte wären ohne finanzielle Unterstützung überhaupt nicht realisierbar. Die Spenden erhielten der Förderverein Kinderzirkus Giovanni, der Sportverein von 1907 Linden, der Förderverein der HSG Hannover-West, das Mandolinen- und Gitarrenorchester Empelde, der Verein Freunde der Goetheschule und der TuS Ricklingen von 1896. Insgesamt spendete die Volksbank 90.000 Euro an gemeinnützige Vereine und Initiativen in ihrem Geschäftsgebiet.