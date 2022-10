﻿Hannoversche Volksbank vergibt E-Autos im Wert von 150.000 Euro

Die Hannöversche Tafel, die Pestalozzi-Stiftung und das Theater für Niedersachsen gehören zu den gemeinnützigen Institutionen, die von der Volksbank Hannover neue Fahrzeuge mit Elektromotor bekommen haben. Das Geldinstitut möchte so die Mobilität fördern.

Hannover. Die Hannoversche Volksbank unterstützt gesellschaftliches und ehrenamtliches Engagement in der Region Hannover-Celle-Hildesheim mit E-Autos. Gleich fünf gemeinnützige Einrichtungen können sich nun über ein sogenanntes VRmobil-Fahrzeug freuen. Die Volkswagen vom Typ VW ID.3 haben jeweils einen Wert von etwa 31.000 Euro. „Wir erweitern die Mobilität und unterstützen damit die Flexibilität dieser für unsere Gesellschaft wichtigen Einrichtungen“, sagt Jürgen Wache, Sprecher des Vorstands der Hannoverschen Volksbank.

Die Fahrzeuge sind nun bei der Hannöverschen Tafel in Hannover im Einsatz, die Bedürftige mit Lebensmitteln versorgt, beim Verein zur Förderung von Bildung und Erziehung benachteiligter Jugendlicher, beim Paritätischen in Celle, bei der Pestalozzi-Stiftung in Burgwedel und beim Theater für Niedersachsen in Hildesheim. Sie ergänzen die Fahrzeugflotte der VRmobile der Volksbanken und Raiffeisenbanken (VR). In ganz Deutschland sind mehr als 3500 Fahrzeuge im Einsatz.