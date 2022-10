﻿Club Lux feiert Geburtstag – den achten, neunten und zehnten

Hannover. Künstler und Musiker wie Max Giesinger (34), Jeremias oder Provinz haben im Lux gespielt, als sie noch am Anfang ihrer Karriere standen. Andere wie Faber (eigentlich Julian Pollina, 29) oder Milliarden kamen gerne zurück, auch als sie längst größere Hallen füllen konnten, weil sie die intime Atmosphäre in dem Club am Schwarzen Bären so schätzen – der an diesem Wochenende Geburtstag feiert.

Und zwar nicht nur irgendeinen, sondern gleich den achten, neunten und zehnten – in der vergangenen beiden Jahren war Feiern bekanntlich nicht so opportun. „Wir wollen einfach nur feiern und ein bisschen Spaß haben“, sagt Dirk Sadlon (42), der das Lux 2012 mit seinem Geschäftspartner Heiko Seeger (50) eröffnete, auch weil er als Konzertveranstalter einen Club dieser Größenordnung suchte – Sadlon betreibt gemeinsam mit Erik Gutsche die Agentur Living Concerts. „Das Lux hat einfach eine gute zentrale Lage.“

Anfangs waren deutlich mehr Partys als Konzerte geplant; das Verhältnis hat sich inzwischen umgekehrt. Was nicht bedeutet, dass man dort nicht vortrefflich feiern kann, an diesem Sonntag, 30. Oktober, ab 22 Uhr den dreifachen Clubgeburtstag – und einen privaten: Sadlon selbst wird 43 Jahre alt. „Und es gibt sicher die eine oder andere Runde Schnaps – wir sind ja nicht so ein Schickimickiclub.“