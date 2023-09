﻿Hannoverscher Filmemacher Nils Loof sucht Komparsinnen und Komparsen

Hannover. Diese Geschichte hat es in sich: Die Familie von Sebastian (16) nimmt den 15-Jährigen Kolja bei sich auf – angeblich ist er der Sohn einer gerade verstorbenen Freundin des Vaters. Die beiden Teenagerjungs entwickeln Gefühle füreinander und bekommen heraus, dass sie verwandt sind – es sind Brüder. So umreißt Nils Loof (52) den Plot für einen Kinofilm, an dem der Hannoveraner aktuell arbeitet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Ganze ist eine Familientragödie, „die sehr besonders und so noch nie erzählt worden ist“, erläutert Loof. Seine Firma Junifilm produziert den Streifen zusammen mit dem Saarländischen Rundfunk, Drehbuch und Regie stammen aus dem kreativen Kopf von Max Hegewald (32). Er ist selbst auch Schauspieler, war in diversen „SOKO“-Krimis zu sehen, außerdem hat er mal die Goldene Kamera als bester Nachwuchsschauspieler gewonnen.

Dreharbeiten zu „Play-ground:Love“: Da ist Regisseur Nils Loof (links) mit (von links) Kameramann Tom Bresinsky, Kameraassistent Florian Hoff und Tontechniker Dirk Diedrich in der Innenstadt von Hannover unterwegs. © Quelle: Jochen Lübke

Die ersten Takes sind bereits im Kasten, die Crew hat unter anderem schon in Mellendorf und Brelingen (beides Wedemark) gedreht, außerdem im Ihme-Zentrum. Nun wird die Michelsenschule in Hildesheim zum Schauplatz des Spielfilms, dort sollen an drei Tagen unterschiedliche Szenen auf dem Schulhof entstehen. „Dafür benötigen wir noch Leute, die als Komparsinnen und Komparsen mitmachen wollen“, erzählt Loof. Relevant dafür sind der 25. September und der 6. Oktober.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die Drehtermine hat Loof in sechs Blöcke aufgeteilt. Gesucht werden Menschen, zwischen 16 und 20 Jahren, die vormittags, nachmittags und auch mal abends (6. Oktober) Zeit haben. Da soll es atmosphärisch unter anderem um eine Abi-Party gehen – „dafür werden 70 Jugendliche und auch Ältere benötigt, die Eltern von Schülerinnen und Schüler darstellen“.

Bewerberinnen und Bewerber können sich online anmelden

Wer mitmachen möchten, kann sich unter www.junifilm.jimdo.com bewerben. „Bitte unbedingt in den Betreff schreiben, für welche Zeitslots man zur Verfügung steht“, bittet der Filmemacher, um so besser den Überblick behalten und die Bewerberinnen und Bewerber besser einteilen zu können.

Unterstützt wird das neue Projekt von der Filmförderungsanstalt Nordmedia. Für den 52-Jährigen ist es nicht der erste Film, der in seiner Heimatstadt entsteht. Der Mann, der auch als Professor für Filmgestaltung in Theorie und Praxis an der Hochschule Hannover lehrt, hat unter anderem schon „Play-ground:Love“, „Puppenjungs“ und „Jenseits des Spiegels“ realisiert.

HAZ